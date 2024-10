Lando Norris lijkt het gehad te hebben met de vragen over of het Formule 1-team van McLaren niet eerder had moeten besluiten om teamorders toe te passen, om de Brit een grotere kans te geven Max Verstappen nog te achterhalen in het wereldkampioenschap Formule 1.

Met nog zes raceweekenden te gaan hebben we dit jaar een titelstrijd voorhanden in de Formule 1. Max Verstappen heeft een aangename voorsprong van 52 punten op Lando Norris, de nummer twee in het kampioenschap. McLaren is echter al enige tijd bij uitstek het te kloppen team, terwijl de performance van Red Bull Racing enorm is afgevlakt. De RB20 kampt met grote balansproblemen en vooralsnog is het de knappe koppen binnen de Oostenrijkse formatie niet gelukt om met een oplossing te komen. Spannend is het dus zeker, maar het had nog spannender kunnen zijn.

Teamorders McLaren

Norris is namelijk een aantal punten aan teammaat Oscar Piastri. Zo moest de Brit in Hongarije de leiding in de wedstrijd teruggeven aan zijn collega, terwijl Piastri in Monza in de eerste ronde aan Norris voorbij ging. In de media werd kritisch geschreven over het besluit van McLaren om Norris niet gewoon duidelijk de voorkeur te geven boven Piastri, simpelweg omdat hij op dit punt van het seizoen de enige is met nog enigszins zicht op Verstappen. Inmiddels is McLaren alsnog overstag gegaan, maar Norris lijkt een beetje klaar met de vraag of dit niet veel eerder had moeten gebeuren.

Norris klaar met kritiek

"Ik heb geen WK-punten verloren", vertelt hij in gesprek met F1.com. "Dit is net alsof je zegt dat Oscar mij iedere race in de eerste ronde voorbij had moeten laten gaan. Dat slaat nergens op. Ik zit er al een tijdje het dichtst bij [bij Verstappen in het wereldkampioenschap], maar er zijn nog steeds meerdere coureurs die het kampioenschap kunnen winnen. Niet alleen ik. We vechten allemaal nog steeds voor onszelf. Oscar vecht voor zichzelf, Charles [Leclerc] vecht voor zichzelf. Er is geen getal, je kunt niet precies zeggen wat je had moeten veranderen. Dat slaat nergens op. Ik ben heel bij met de manier waarop we als team gewerkt hebben en met de richting die we ingaan."

