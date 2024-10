Adrian Newey laat na dit seizoen Red Bull Racing na bijna twintig jaar achter zich om de overstap te maken naar Aston Martin, Newey zelf weet dat er bij het team veel werk te verrichten is om McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull in te halen in 2025 en richting het nieuwe tijdperk in 2026.

In gesprek met Motorsport-Total geeft Newey aan dat hij nog moeilijk in kan schatten hoe snel hij Aston Martin competitief kan gaan maken. "Als ik eerlijk ben, weet ik het antwoord op deze vraag ook niet, totdat ik bij Aston Martin begonnen ben. Natuurlijk willen we het graag goed doen in 2025, maar voor mij draait het er vooral om dat ik kan leren, en met iedereen leer samenwerken, en zo het beste uit iedereen kan halen. Dat is het belangrijkste. Al het andere komt later vanzelf wel. Het heeft verder weinig zin om voorspellingen te doen."

Newey weet dat hij 'snel op gang moet komen'

Newey weet dat hij, eigenlijk al voordat hij in maart begint, zich moet voorbereiden op de nieuwe reglementen. "De aerodynamische regels voor 2026 worden op 1 of 2 januari 2025 bekendgemaakt. Ik begin zelf dus zo'n twee maanden na die bekendmaking, en ik zal dus zo snel mogelijk op gang moeten komen. De 2026-regels bieden natuurlijk kansen, omdat het voor iedereen een reset zal zijn, maar we weten simpelweg niet of dit in ons voordeel zal uitvallen."

Stroll ziet uitdaging, maar ook verbeteringen bij Aston Martin

Eigenaar Lawrence Stroll laat ook van zich horen en stelt dat Aston Martin zich op een paar dingen aan het focussen is om de stap te maken naar de vier topteams in F1. "We richten onze energie op een paar gebieden. We willen de bouw van gebouw drie afronden, waar onze windtunnel ook in gevestigd is. Die windtunnel zal aan het einde van dit jaar of uiterlijk aan het begin van volgend jaar inzetbaar is. Onze windtunnel is nog een reden waarom we nu nog niet in staat zijn om vooraan mee te doen." Op deze manier hoopt Stroll met het team de volgende stap te gaan zetten. "We kenden een sterke start van 2023, en de eerste negen races gingen geweldig. Deze grondeffect-auto's zijn echter erg ingewikkeld, en het is duidelijk dat we de verkeerde richting ingeslagen zijn. Ik zou nu graag hoger in het kampioenschap staat, maar onze focus ligt wel op de 2025-auto, en bovenal willen we ons in 2025 richten op de 2026-auto."

