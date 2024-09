Max Verstappen blaast op maandag 27 kaarsjes uit en wereldwijd zien we dan ook de nodige felicitaties aan de drievoudig wereldkampioen verschijnen. Vanzelfsprekend is het ook vriendin Kelly Piquet die de Nederlander via haar socials in het zonnetje zet en dat doet ze met twee hartverwarmende foto's.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Kelly feliciteert Max

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Ter ere van de verjaardag van Verstappen, die op maandag 27 kaarsjes mag uitblazen, is het vriendin Piquet die ook via haar Instagtam haar geliefde vriend in het zonnetje zet. Dat doet ze door twee hartverwarmende foto's het internet op te slingeren. Op foto één zien we Piquet kussen met de Formule 1-coureur onder begeleiding van de tekst 'Fijne verjaardag Mashy, op naar een heel speciaal jaar samen', terwijl we op foto twee het inmiddels welbekende drietal Piquet, Verstappen en Penelope samen zien knuffelen: "Ik hou van ons", lezen we als begeleidende tekst. Mooie beelden.

Prachtig: op deze manier zet Kelly Piquet vriendlief Max Verstappen in het zonnetje met zijn 27e verjaardag! 😍🥰 pic.twitter.com/rL7AgZeMCI — GPFans NL (@GPFansNL) September 30, 2024

