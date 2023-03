Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 18:07

Het gaat goed met de Nederlandse autosport en het succes van Max Verstappen werkt ook door in de andere raceklassen. Colin Caresani krijgt komend jaar de kans om deel te gaan nemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie [NLS], waar de negentienjarige coureur bij het team Schnitzelalm zal instappen in een Mercedes AMG GT3.

Nederlandse coureurs weten de afgelopen jaren in verschillende raceklassen goed door te stomen. Zo wist bijvoorbeeld Bent Viscaal een transfer af te dwingen naar topteam Prema in de WEC, doet Rinus VeeKay het natuurlijk uitstekend in de IndyCar en hebben we in de vorm van Verstappen en Nyck de Vries dit jaar maar liefst twee Nederlandse coureurs in de Formule 1, waarvan er één de regerend wereldkampioen is. Ook Caresani uit Aerdenhout timmert hard aan de weg in de motorsport.

Mooie transfer

De pas negentienjarige coureur met Italiaanse roots heeft met zijn prestaties in onder meer de BMW M2 Cup en de DTM Trophy zichzelf in de kijker gereden bij het team van Schnitzelalm, dat dus actief is in de NLS. Dat biedt opnieuw een mooie kans, want die klasse wordt door verschillende raceteams nauwlettend in de gaten gehouden. De jongeling is dolgelukkig met zijn transfer. "Ik ben erg dankbaar voor deze kans in de Nürburgring Langstrecken-Serie”, laat Caresani verheugd weten. “Na het fantastische seizoen in de DTM Trophy heb ik de tijd genomen om een juiste keuze te maken wat betreft de vervolgroute en ik ben van mening dat deelname aan de NLS een perfecte bijdrage kan leveren aan mijn ontwikkeling richting professioneel autocoureur."

Nordschleife

Hij vervolgt: "Dat ik direct bij Schnitzelalm Racing mag instappen, vind ik wel heel gaaf. Het is een zeer succesvol team. “Ik weet dat ik één van de weinige tieners in het zwaarbevochten GT3-veld ben, maar dat verandert niets aan mijn doelstellingen. Dit is de uitgelezen kans om me te meten met de fabriekscoureurs van Mercedes, waarmee ik dit jaar ga samenwerken. Ik wil Mercedes AMG van goede feedback voorzien, hard werken en mijn resultaten op de baan voor me laten spreken", zegt de Nederlander. Hij mag daarbij gaan rijden op één van de meest iconische circuits ter wereld. "Racen op de Nordschleife is iets waar iedere jongen van droomt. Het is uniek en voor iedereen uitdagend. De gemiddelde kwalificatiesnelheid van de toppers in de NLS ligt rond de 186 kilometer per uur, dus dat is serieus snel. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan”.