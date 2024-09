Het wereldkampioenschap Formule 1 lijkt richting het einde van het seizoen toch steeds spannender te worden. Lando Norris is Max Verstappen inmiddels tot op 52 punten genaderd met nog zes races en drie sprintraces te gaan. Volgens Nico Rosberg moet de Nederlander vrezen voor zijn eerst zo zeker lijkende vierde titel.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Geen races meer winnen?

Bovendien heeft ook Norris de jacht op Verstappen geopend in het andere kampioenschap bij de coureurs, waar het gat tussen de twee goede vrienden nog maar 52 punten is met zes Grands Prix en drie sprintraces op het programma. Hoewel Verstappen er genoeg aan zou hebben om elke race tweede te worden, heeft Rosberg zo zijn bedenkingen in de haalbaarheid van die taak: "Ik ben er niet van overtuigd dat ze [Red Bull] nog races kunnen winnen dit jaar met de afstand die ze op dit moment hebben. Ze hebben er het meeste van gemaakt dit weekend. Max zijn ronde in de kwalificatie was perfectie", zo vertelt hij bij Sky Sports.

Piastri en de Ferrari's

De wereldkampioen van 2016 vervolgt: "Hij heeft de apex perfect geraakt om de tweede plek te pakken. Als hij vanaf nu elke keer tweede wordt, dan is hij wereldkampioen", zo vertelt Rosberg over de huidige situatie nadat Daniel Riccairdo het extra puntje van Norris in Singapore wist af te snoepen. "Maar dat is niet mogelijk. Je hebt ook te maken met Oscar Piastri en wellicht een Ferrari. Mercedes op dit moment wat minder, maar het is heel moeilijk voor Max. Norris zou alle races kunnen winnen, ik zie niet in waarom niet", besluit hij zijn voor Verstappen zorgwekkende voorspelling.

