Max Verstappen speelde tijdens het Formule 1-raceweekend in Singapore een hoofdrol in de media, nadat hij een taakstraf van de FIA kreeg opgelegd voor het gebruik van het woord f*cked in een van de persconferenties. De Nederlander besloot op zijn beurt vervolgens de persmomenten van het motorsportorgaan te boycotten. Het was echter niet de eerste coureur dat een Formule 1-coureur flink botste met de FIA. We zetten een aantal van de meest merkwaardige incidenten van de afgelopen jaren op een rijtje.

De FIA, of eigenlijk de Fédération Internationale de l'Automobile, is het bestuursorgaan voor verschillende racecompetities wereldwijd, waaronder het wereldkampioenschap Formule 1. Het is niet de commerciële eigenaar van deze competities, maar het organiseert de raceweekenden en ziet erop toe dat alles volgens de reglementen verloopt. In dat laatste willen ze - volgens coureurs dan - nog wel eens een beetje doorschieten. De regels zijn natuurlijk de regels, maar de uitvoering hiervan valt niet altijd goed in de smaak. Zo botsten Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en nu ook Max Verstappen al eens behoorlijk met het overkoepelende motorsportorgaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wat is de FIA, de reglementaire waakhond achter de Formule 1?

Lewis Hamilton - piercinggate

Het Formule 1-seizoen van 2022 vormde het debuutjaar voor nieuwe wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas. Het duo verving Michael Masi, die na de controversiële seizoensfinale in 2021 vertrok uit de sport. Wittich en Freitas wilde direct hun stempel drukken door een aantal 'vage' regels die al jaren in het reglement stonden, maar vrijwel niet werden nageleefd, opnieuw omhoog te halen. Een van deze regels had te maken met het dragen van sieraden bij Formule 1-coureurs. Het ging hierbij om Appendix L, hoofdstuk drie, artikel 5, waarin staat geschreven dat: "het dragen van sieraden in de vorm van piercings of metalen kettingen verboden is tijdens de competitie."

Voor het overgrote deel van de Formule 1-grid was dit weinig spannends, maar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd de hoofdrolspeler in een bijzondere soap. De Mercedes-coureur draagt een neuspiercing die inmiddels vergroeid is met zijn neus, en niet zomaar verwijderd kan worden. De FIA dacht hier anders over, en beide partijen raakten verwikkeld in een heuse shoot out. Door de onduidelijke formulering van het reglement, ontstond namelijk het gerucht dat de FIA het specifiek op Hamilton had gemunt, omdat bijvoorbeeld trouwringen bij andere coureurs wel werden toegestaan. De spanningen liepen zelfs zo hoog op, dat Hamilton bereid was om de Grand Prix van Miami te boycotten, als de FIA de regels door zou duwen: "We hebben een reservecoureur, dus we zijn er klaar voor", klonk het destijds. "Er is hier genoeg te doen in de stad, dus ik red me wel."

OOK INTERESSANT: Hamilton wil niet meer praten over piercings: "Te veel tijd en energie aan verspild"

Uitzondering voor Hamilton

Uiteindelijk werd er een overeenkomst bereikt waarbij Hamilton één neuspiercing mocht blijven dragen tot de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dit zou de coureur uit Stevenage de gelegenheid geven de neuspiercing operatief te laten verwijderen. Daarmee leek de kous af, maar in Singapore verscheen de Brit plots weer met de piercing op het circuit. Hamilton had naar eigen zeggen de neuspiercing weer in gedaan, omdat dit hem was geadviseerd. Het verwijderen van de piercing had namelijk een infectie veroorzaakt. Het team van Mercedes kreeg gek genoeg een boete van 25.000 euro opgelegd, waarna er voor Hamilton voor de rest van het seizoen een uitzondering werd gemaakt. De Duitse renstal diende vervolgens een brief in bij de FIA met tekst en uitleg over waarom het medisch gezien onhandig is om de piercing te verwijderen, om gedoe in toekomstige seizoenen te voorkomen.

Sebastian Vettel - onderbroekengate

Een ander relletje tussen een coureur en de FIA dat gelijktijdig liep, was de onderbroekengate van Sebastian Vettel. Net als het aanscherpen van de reglementen rondom het dragen van sieraden, rakelde Wittich ook het reglement op waarin staat dat Formule 1-coureurs verplicht zijn om brandwerend ondergoed te dragen. Het viel Vettel slecht dat het motorsportorgaan Hamilton zo op leek te jagen vanwege zijn neuspiercing, en dus maakte hij op de vrijdag van het raceweekend in Miami een bijzonder statement. De viervoudig wereldkampioen verscheen in de paddock met een Puma-onderbroek óver zijn raceoverall, om zo het gedoe rondom het brandwerend ondergoed en de jacht op de piercings van Hamilton te ridiculiseren.

"Ik heb het gevoel dat ze het op een bepaalde manier op Lewis gemunt hebben", zei Vettel destijds. Is dit echt het meest belangrijke gespreksonderwerp? Als de auto in brand vliegt, zal het vanzelfsprekend onprettig worden. Maar aan de andere kant is dit tot op zekere hoogte persoonlijke vrijheid. We zijn allemaal oud genoeg om zowel in als buiten de auto ons eigen beslissingen te nemen", klonk het.

Max Verstappen - scheldwoordengate

De meest recente rel tussen de FIA en een coureur, vond eerder deze maand plaats in Singapore. Max Verstappen kreeg daar een taakstraf van de FIA opgelegd, nadat hij op donderdag tijdens de persconferentie het woord 'f*cked' in de mond nam. De Limburger deed dit daags nadat FIA-president Mohamed Ben Sulayem in de media zei dat hij een beroep op de coureurs had gedaan om minder te vloeken over de boordradio, en dus - zo lijkt het in ieder geval- besloot het motorsportorgaan de drievoudig wereldkampioen te gebruiken om een voorbeeld te stellen. De Red Bull Racing-coureur moet namelijk een public service punishment van één dag inlossen. Hoe dit er precies uitgaat zien, is nog niet bekend.

Verstappen liet weten het complete onzin te vinden en besloot bij wijze van statement op de overige persconferenties niet of zeer kort antwoord te geven. In plaats daarvan belegde hij op zaterdag zelf een persmoment met de aanwezige media na afloop van de persconferentie van de FIA, en liet hij weten dat dit soort incidenten hem mogelijk een vroegtijdig pensioen injagen: "Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst", klonk het. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt..."

Verstappen dreigt met pensioen

De Nederlander vervolgde: "Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend. Het is natuurlijk mooi om succes te hebben en om races te winnen, maar als je dat allemaal al hebt bereikt - dus als je races en kampioenschappen hebt gewonnen - dan wil je het ook gewoon leuk hebben. Natuurlijk pusht iedereen in deze paddock tot de limiet, ook achteraan de grid. Maar als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport."

OOK INTERESSANT: Verstappen dreigt met pensioen na FIA-rel Singapore: 'Domme dingen erg vermoeiend'

De 26-jarige Limburger heeft sindsdien bijval gekregen van vrijwel alle andere Formule 1-coureurs. Zo hebben onder andere Lewis Hamilton en Lando Norris zich uitgesproken over de opmerkelijke straf voor Verstappen en wil het volledige rijdersveld bij elkaar komen om te bespreken wat een gepaste reactie is richting de FIA. Dat liet GPDA-voorzitter Alexander Wurz weten: "Hoeveel levenslange taakstraffen zou [voormalig Haas-teambaas] Guenther Steiner in moeten lossen voor het gebruik van het f-woord?", klonk het bij Formel.de. "Hij werd geroemd voor zijn gebruik van het f-woord. Netflix zond het wereldwijd uit, geen enkel probleem. Maar dan veranderen ze dat ineens?" Wurz is naar eigen zeggen geen voorstander van gevloek en er mag nooit iemand persoonlijk aangevallen of gediscrimineerd worden: "Maar deze straf is voor mij persoonlijk te zwaar."