Lewis Hamilton kwam zondag in Singapore slechts als zesde over de streep en het resultaat van de Britse coureur zorgde voor grote teleurstelling. Met name de tactiek van het team van Mercedes werkte niet bepaald mee en de overcut van George Russell aan zijn adres was de druppel die de emmer deed overlopen.

Normaal gesproken verschijnen coureurs na afloop van de race in de media-pen om daar hun mening te geven over de race, maar dat kwam er zondag niet van bij het team van Mercedes. De Zilverpijlen lieten na afloop van de slopende sessie in de broeiende hitte weten dat zowel Russell als Hamilton niet in de media zouden verschijnen: "Helaas zullen George en Lewis allebei niet in de media-pen verschijnen omdat ze aan het herstellen zijn van de inspanningen van de race deze avond", zo liet de team in een kort statement weten. Toch was er geen mediamoment voor nodig om te weten hoe Hamilton over de race dacht.

Lewis niet blij

Dat antwoord kregen we namelijk al vanuit de cockpit van de zevenvoudig wereldkampioen. Mercedes voorzag de Britse rijder met een opvallende strategie. Zo begon hij zijn tocht in Singapore als enige coureur in de top tien op de zachte band en zorgde de belabberde tactiek van het team er mede voor dat de zevenvoudig wereldkampioen slechts als zesde finishte in Singapore. "Soms vraag ik me af waarom ik dit [nog] doe", laat de Mercedes-coureur na het achter Russell terechtkomen weten. "De radio was vrijwel stil de rest van de race", stipt iemand op Reddit aan. "Hij zal wensen dat hij het eerste Ferrari-bod had geaccepteerd voordat hij verlengde bij Mercedes", voegt iemand anders toe.

