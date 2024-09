Er is veel gebeurd in de Formule 1 afgelopen week. De nasleep van de Grand Prix van Azerbeidzjan zorgde nog voor de nodige discussies. Zo ontving het team van McLaren een boete van de FIA, Max Verstappen kreeg een tik op de vingers, en de rookies Franco Colapinto en Oliver Bearman maakten indruk met tijdens de race in Bakoe.

Daarnaast blikken wij ook alvast vooruit op de Grand Prix van Singapore, waar het circuit een vierde DRS-zone introduceert. Ook is er interessant nieuws buiten de baan: Jos Verstappen zou namelijk een mondelinge overeenkomst hebben gesloten met Mercedes-teambaas Toto Wolff, met het oog op het seizoen van 2026.

Dit en meer zie je in de GPFans Recap van deze week!

