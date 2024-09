Lando Norris noemt het "spectaculair" dat hij vóór Max Verstappen is geëindigd in de Grand Prix van Azerbeidzjan, terwijl teammaat Oscar Piastri de race wist te winnen. de McLaren-coureur spreekt van een perfect resultaat.

Lando Norris ving de Grand Prix van Azerbeidzjan aan vanaf de vijftiende plaats, nadat hij op zaterdag zijn waterloo vond in Q1 vanwege een ongelukkige gele vlag. De Brit verreed een sterke race en kwam uiteindelijk als vierde over de streep, één positie voor titelconcurrent Max Verstappen. Alhoewel Norris slechts drie punten is ingelopen op de Nederlander, is McLaren met een voorsprong van twintig punten voorbij gegaan aan Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Teammaat Oscar Piastri wist de race namelijk te winnen, terwijl Sergio Pérez in de voorlaatste ronde crashte met Carlos Sainz.

Spectaculair resultaat voor het kampioenschap

"Ik heb gewoon punten nodig", vertelt Norris tegenover Sky Sports. "Voor onze hoop op het kampioenschap en kijkend naar waar ik startte, is het spectaculair dat ik voor Max ben geëindigd. Zaterdag zit nog steeds in mijn hoofd, want het was gewoon heel frustrerend en wat had het kunnen zijn als dat niet was gebeurd... Maar goed, al me al een goede dag. We hebben als team een goed resultaat geboekt. Ik ben nog blijer met de overwinning van Oscar."

Blij voor Piastri

Norris bood Piastri een helpende hand in zijn jacht op de overwinning, door de Red Bull van Pérez enige tijd achter zich te houden. De beoogde undercut van de Mexicaan mislukte hierdoor. "We staan voor het eerst in hele lange tijd bovenaan in het constructeurskampioenschap, dus het is fantastisch om daar onderdeel van uit te maken", vervolgt Norris. "Het hielp Oscar om aan kop te blijven en de race te winnen. Ik ben blij dat ik hem geholpen heb en een bijdrage heb kunnen leveren. We zijn hier om als team samen te werken. Eerste en vierde worden, was een perfect resultaat."

