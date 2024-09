We zitten om 13:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op het Baku City Circuit. De Grand Prix van Azerbeidzjan is de zeventiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de achtste maal worden gehouden op de straten van de hoofdstad. Het is met een temperatuur van 27°C en zonneschijn prima weer. De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat bijna van start. Gaat Charles Leclerc vanaf pole zijn derde overwinning van het seizoen pakken of kunnen Red Bull, McLaren en Mercedes de aanval inzetten? Wat gaat Max Verstappen doen vanaf de zesde startplek? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd