Franco Colapinto maakt een geweldige indruk in de Formule 1. De rookie kwalificeerde zich maar liefst als negende voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Williams-coureur onthult echter dat er een kans bestond dat hij helemaal niet zou meedoen.

Colapinto maakt sinds vorig jaar deel uit van de Williams Driver Academy. De 21-jarige uit Buenos Aires heeft overwinningen in de FIA Formule 2 en FIA Formule 3 achter zijn naam staan, evenals een zege in de LMP2-klasse van de European Le Mans Series. Hij werd voor Monza opgeroepen om de vervanger te worden van Logan Sargeant, die na zijn zoveelste crash op Zandvoort werd ontslagen. Colapinto werd prima twaalfde tijdens zijn debuut. Nu in zijn tweede raceweekend in de Formule 1 ooit is hij al in Q3 terechtgekomen met de negende tijd op het stratencircuit van Bakoe. Alexander Albon is voor het eerst sinds Silverstone 2022 verslagen in de kwalificatie door een teamgenoot.

Bloed gutst uit Colapinto

Williams moest in Azerbeidzjan nog wel opkomen voor hun juniorcoureur om ervoor te zorgen dat Colapinto door de medische keuring zou komen. Net voor de eerste vrije training brak zijn netwarmer af, terwijl hij door de paddock liep. "Vijf minuten voor VT1 sneed ik mezelf in mijn oor. Heb je de hechtingen gezien?", zei de charismatische Argentijn tegenover DAZN. "Het rubbertje [van de nekwarmer] kwam los en katapulteerde tegen me aan. Ik werd eerst doof en daarna begon ik te bloeden. Ik lag helemaal open."

Een dokter van Williams wilde de wond tijdens de trainingssessie hechten, maar Colapinto weigerde. "Ze hebben me niet gehecht, want ik zei vijf minuten [voordat de sessie] begon: 'Hoe ga je dit nog hechten, man? Ik moet mijn helm nog op kunnen doen. Ben je gek?' Ik probeer het zo wel'." Hij ging de baan op met een open wond, omdat hechtingen meer pijn zouden doen door de druk van de helm.

Colapinto crashte vervolgens tijdens die eerste vrije training. "Na de crash ging ik naar het medisch centrum en toen ik mijn helm afdeed, zat er allemaal bloed op me. 'Nee, nee, nee, ik ben gewoon fit genoeg om te racen', riep ik meteen, terwijl het bloed eruit gutste." De FIA wilde hem niet door de medische keuring laten, totdat Williams met een verklaring kwam. "Gelukkig kwamen we, na het te hebben uitgelegd, tot een overeenkomst dat ze me wel zouden laten racen." Williams had een groot probleem kunnen hebben, als ze opnieuw een teamgenoot voor Albon moesten zoeken, al helemaal middenin een raceweekend. Colapinto's oor is ondertussen wel alsnog gehecht.

