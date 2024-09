De afgelopen races gaat het niveau van Red Bull Racing behoorlijk bergafwaarts en na de zeer teleurstellende Grand Prix van Italië heeft Max Verstappen geprobeerd om de noodklok te luiden in Milton Keynes. Het zou zowel goed nieuws als slecht nieuws opleveren richting het restant van dit Formule 1-seizoen.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Het goede nieuws

Het zorgt natuurlijk voor groot ongenoegen bij kamp Verstappen. Daar maakt men zich zorgen met het oog op de toekomst en hoopt men gewoon simpelweg de beste auto tot de beschikking te hebben. Bovendien staat het wereldkampioenschap van 2024 voor Verstappen ook steeds meer onder druk: de voorsprong op Lando Norris is nog 62 punten en met Bakoe en het altijd lastige Singapore voor de deur, kan dat zomaar nog verder slinken. Toch is er eindelijk weer wat goed nieuws te melden. Volgens De Telegraaf heeft Verstappen namelijk 'indrukwekkende' feedback verleend aan de technici van het team en heeft men achterhaald waar het nu allemaal precies misgaat met de RB20. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt door de knappe koppen binnen het team.

Het slechte nieuws

Dan komt het slechte nieuws. Hoewel de problemen van Red Bull dus wél achterhaald zijn, is het in dit geval ook een kwestie van 'Rome was ook niet in één dag gebouwd'. Het ochtendblad weet namelijk te melden dat het oplossen van de problemen bij het team weken tot maanden kunnen gaan duren. Verstappen laat ook nog wat los: "We hebben nog veel werk te doen. Maar op een bepaalde manier bracht Monza ons ook iets positiefs en hebben we meer over de auto geleerd. We begrijpen de zwaktes, nu gaat het erom dat we oplossingen vinden. Alleen gebeurt dat niet in één of twee weken. Ik hoop wel dat we vanaf nu vooruit kunnen kijken en dat het niet meer gaat zoals in Monza", stelt de Nederlander. Eén geluk: na de race in Singapore gaat de Formule 1 opnieuw een stop in van drie raceloze weken, waarin men hard verder kan werken aan oplossingen richting het slot van dit seizoen.

