Helmut Marko is met zijn 81 jaar op de teller inmiddels niet de jongste meer, al wil de Oostenrijker voorlopig nog van geen ophouden weten met zijn rol binnen Red Bull Racing. De Oostenrijker stelt nu zelf echter wel dat hij van plan is om stukje bij beetje meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Marko is één van de grote motoren achter het Red Bull Racing-project en de man die Max Verstappen naar de Formule 1 bracht. Marko is al tijden lang de adviseur van het energiedrankjesteam en de man uit Graz speelt dan ook een belangrijke rol in alles wat er achter de schermen gebeurt bij het team van Max Verstappen. Hij wordt met zijn 81 jaar op de teller natuurlijk ook een dagje ouder, al weerhoudt hem dat er niet van om de hele wereld over te vliegen voor zijn geliefde Red Bull. Eerder dit jaar tekende hij bovendien nog een contract waarmee hij zeker nog tot en met 2026 actief blijft in Milton Keynes en ver daarbuiten.

Voorlopig zal Marko, die een belangrijke rol speelt in het behoud van Verstappen bij het team, dus nog een belangrijke rol achter de schermen van de succesformatie spelen. Toch kun je je afvragen hoe lang het nog rendabel is om een intensieve baan als deze vol te houden op de respectabele leeftijd die Marko inmiddels bereikt heeft. De Oostenrijker geeft daar tijdens de Inside Line F1-podcast nu zelf echter antwoord op: "Ik word er niet jonger op. Mijn contract loopt door tot 2026. Maar zo lang als ik fysiek en mentaal het allemaal aan kan om mijn werk te doen [ga ik door]."

Stapje achteruit

Hoe de precieze invulling er voor de komende jaren uit zal gaan zien voor Marko, blijft dus koffiedik kijken. Voor de Oostenrijkse adviseur is het echter wel een taak om de komende jaren stukje bij beetje af te bouwen in een poging een kundige persoon te vinden die zijn grote schoenen in kan vullen bij Red Bull: "Ik geniet er nog altijd van, maar ik zal natuurlijk steeds meer een stapje achteruit doen. Hopelijk kan er dan een goede opvolger gevonden worden", zo besluit de oud-coureur uit Graz.

