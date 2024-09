Charles Leclerc behoort tot één van de grotere namen op de Formule 1-grid. De 26-jarige coureur won afgelopen zondag nog de Grand Prix van Italië namens het team van Ferrari, maar ook de Monegask blijkt gewoon een mens te zijn. Op TikTok gaat een video rond waarop duidelijk te zien lijkt dat Leclerc in een Ferrari de achterbumper van zijn voorganger raakt in de straten van Monaco.

Op de video is duidelijk te zien hoe Leclerc in het verkeerd rijdt in de welbekende Grand Hotel hairpin, waar ook het Formule 1-veld langsrijdt tijdens het raceweekend in de dwergstaat. De Ferrari-coureur lijkt even kort niet op te letten, te laat op de rem te trappen en met een erg lage snelheid de achterbumper van zijn voorganger te raken. Vervolgens wordt er ingezoomd op het gezicht van Leclerc, die naar zijn voorganger lijkt te seinen dat hij even langs de weg moet stoppen, zodat ze het papierwerk kunnen regelen.

Ferrari Purosangue SUV

Alhoewel Leclerc zijn vrije dagen in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Monaco doorbrengt, is niet met zekerheid te zeggen wanneer dit precies is gebeurd. Heel lang is het in ieder geval niet geleden, want Leclerc heeft de desbetreffende Ferrari in april dit jaar in ontvangst genomen. Het gaat om een hagelnieuwe Ferrari Purosangue SUV, bouwjaar 2024. De auto heeft een 6.5 liter V12-motor, 715 pk en gaat van nul naar honderd kilometer per uur in iets meer dan drie seconden. De Ferrari heeft een vanafprijs van 390.000 euro in Italië.

