Helmut Marko begrijpt de beslissing van Jonathan Wheatley om Red Bull Racing te verlaten en aan de slag te gaan bij het Formule 1-team van Audi, maar de Oostenrijker kan niet ontkennen dat het een groot verlies is voor de formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Het Formule 1-team van Sauber kondigde eerder deze maand aan dat Jonathan Wheatley zich vanaf juli 2025 bij de renstal zal voegen, om vervolgens vanaf 2026, als de transitie van Sauber naar Audi gecompleteerd is, volledig aan de slag zal gaan als teambaas bij de Duitse fabrikant. Samen met de niet veel eerder aangekondigde Mattia Binotto, zal Wheatley verantwoordelijkheid af gaan leggen tegenover Gernot Döllner, de voorzitter van de raad van bestuur van Sauber Motorsport AG. Daarmee komt voor de Brit een lang gekoesterde droom in vervulling. Wheatley is momenteel al achttien jaar in dienst bij Red Bull Racing, waar hij inmiddels de rol van sportief directeur bekleedt. Hij stak echter al enige tijd niet onder stoelen of banken door te willen groeien naar de positie van teambaas.

Artikel gaat verder onder video

Een verlies voor Red Bull Racing

Marko begrijpt de beslissing van Wheatley: "Johnathan was een belangrijk onderdeel van het team", klinkt het in de podcast Inside Line. Onze pitstops waren de maatstaaf, maar niet alleen dat. De training van de monteurs, de interactie met de FIA, dat soort dingen. Hij is halverwege de vijftig en wilde een positie die nog meer uitdaging zou bieden. Hij begon als monteur, dus zijn carrière is al erg indrukwekkend. Helaas kwam dit aanbod van Audi, dat we zowel qua positie als qua salaris niet konden matchen. Ik begrijp wel dat hij deze kans grijpt, maar voor ons is het absoluut een verlies. We hebben tegelijkertijd een heel divers team, dus we kunnen de rol van Jonathan over meerdere mensen verdelen."

Jonathan Wheatley en Max Verstappen

Reactie Verstappen

Max Verstappen liet eerder tegenover onder andere GPFans weten eveneens begrip voor de beslissing te hebben: "Als je al zo lang bij een team zit ga je daar misschien wel over nadenken. En het aanbod van Audi was natuurlijk ook redelijk goed. Als je met een budgetplafond te maken hebt kan je dat vanuit hem zijnde niet heel makkelijk matchen, dus zoals ik zei: no hard feelings." Verstappen legde uit dat een aantal rollen nu onder andere mensen verdeeld moeten worden, maar dat daar hard aan wordt gewerkt. "Ik vind het jammer dat hij gaat natuurlijk, maar ik snap het wel. Als je zo'n aanbieding krijgt en je hebt de ambitie om hogerop te komen, dan moet je ervoor gaan. Dat heb ik hem ook gezegd. We hebben gebeld in de zomerstop. Het is nu eenmaal zo."

Gerelateerd