Max Verstappen heeft er in Monza qua racen niet het beste weekend opzitten en de drievoudig wereldkampioen was flink chagrijnig in Italië. Tóch blijkt hij tijdens een fotoreeks van Kelly Piquet wél helemaal op te bloeien wanneer hij met zijn geliefde vriendin én Penelope samen is.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Vakantie in Portugal

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Inmiddels is de kleine Penelope echter ook regelmatig aanwezig op het circuit om haar geliefde Max aan te moedigen tijdens zijn races. Ook in Monza waren Kelly, Penelope en Verstappen weer met zijn drieën te vinden op het circuit. De Braziliaanse deelt een flinke reeks foto's waarop het 'gezinnetje' op meerdere plaatjes te zien is en vooral blijkt hoe goed Penelope en Verstappen het kunnen vinden. Iets dat ook in de comments opvalt: "Het is zo prachtig om te zien dat Penelope zoveel van hem houdt", stelt iemand. Een andere persoon stipt aan dat Verstappen er ondanks het dramatische weekend - waarin hij flink aan het grijnzen, vloeken en tieren was vanwege de belabberde Red Bull - toch blij uitziet met zijn gezin: "Zelfs na een weekend waarin elke dag verschrikkelijk was, ziet Max er echt gelukkig uit op de foto's. Hij is een echte familieman."

