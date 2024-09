Adrian Newey wordt al enige weken hevig gelinkt aan het team van Aston Martin en volgens Daily Mail zou een aankondiging van de Brit zeer dichtbij zijn. Het team uit Groot-Brittannië ontkent zelf nu echter dat men binnenkort de komst van de topontwerper wereldkundig zal maken,

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Aankondiging aanstaande?

Dat laatste lijkt na recente berichten in de media echter een stuk minder waarschijnlijk geworden. Daar waar Ferrari en Aston Martin de formaties zijn die het meest met hem in verband zijn gebracht, zou dat laatste team nu eindelijk aan het langste eind hebben getrokken. De geruchten rondom de krabbel van Newey zijn afgelopen weken steeds heviger geworden en volgens berichtgeving op dinsdag zou hij zelfs al die felbegeerde krabbel gezet hebben. Een aankondiging zou bovendien voor de Grand Prix van Azerbeidzjan volgend weekend in Bakoe zelfs al gedaan worden door het team.

Aston Martin ontkent de berichtgeving

De geruchten over Newey en Aston Martin zijn al weken gaande, maar telkens als een Aston Martin-topman vragen hierover krijgt, wordt er gezegd dat er niks aan de orde is. Zo liet Lawrence Stroll in Nederland weten dat hij nooit iets over Newey gezegd heeft. Crash deed naar aanleiding van de berichtgeving op dinsdag navraag bij Aston Martin en een woordvoerder reageert: "Adrian wordt aan verschillende teams gelinkt. Hij zou waarde toevoegen aan bij welk project hij dan ook zou aanhaken. Hij is gewoon één van de grote namen die gelinkt wordt aan dit veelbelovende Aston Martin-project, maar we hebben niks om aan te kondigen", zo klinkt het antwoord vanuit het groene team.

