Oscar Piastri is de zege in de F1 Grand Prix van Italië op 2.664 seconden misgelopen. De McLaren-coureur lag lange tijd op overwinningskoers, maar Charles Leclerc kwam met zijn één-stopstrategie als een duiveltje uit een doosje.

Piastri ving de wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza aan vanaf de tweede plek. Lando Norris kwam eindelijk goed vanaf de pole position, maar hij verloor uiteindelijk alsnog de leiding in de openingsronde. Piastri ging buitenlangs zijn teamgenoot door de Variante della Roggia, de tweede chicane, en bleef voor Norris. Hij was de rivaal van Max Verstappen ook te snel af bij de twee bandenwissels. Niemand zag echter de één-stopper van Ferrari aankomen en plotseling was het daar Leclerc die de overwinning wegkaapte voor de neus van Piastri.

Als een boer met kiespijn

"Ja, dat doet pijn. Ik ga niet liegen, dit doet echt veel pijn," begint de Australiër na afloop van de race tegenover Nico Rosberg. "We hebben een heleboel goed gedaan vandaag. Er lag veel nadruk op de strategie in aanloop naar de race. Met hoe de banden waren, was een één-stopstrategie een keuze waar veel risico's bij kwamen kijken. Uiteindelijk zou dat wel de juiste keuze zijn geweest," zo lacht Piastri als een boer met kiespijn.

McLaren zat fout

"Ik ben heel blij met de pace en mijn eigen race, maar als tweede finishen doet pijn," vervolgde de McLaren-coureur. Het team stelde in de eerste helft van de race nog voor om een één-stopper te doen. Gevraagd of dat ze dat hadden moeten doen, antwoordde Piastri: "Achteraf wel, ja. Vandaag zaten we fout en daar speelde ik ook een rol in. [Leclerc] heeft de goede gok genomen. De mediums gingen in rap tempo eraan en de harde band op de Red Bull bij de start zag er dood uit. Mijn eigen linkervoorband sleet ook hard. Pijnlijk."

