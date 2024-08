Lewis Hamilton heeft na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië, die hij als zesde afsloot, vooral naar zichzelf uitgehaald. De Brit is 'woest' op zichzelf na wat hij liet zien tijdens de kwalificatie.

Hamilton zegt bij Formula1.com dat hij vooral baalt van zijn eigen prestatie. "Ik ben gewoon niet heel goed. Zo simpel is het. Zo simpel is het gewoon. Ik ben gewoon niet zo goed in kwalificeren." De interviewer probeert vervolgens nog te stellen dat Hamilton nog steeds een goede coureurs is en niet ineens zoveel minder kan zijn geworden. Hamilton is het er niet mee eens. "Dat is duidelijk wel het geval. Ik kan geen ronde aan elkaar rijden. Het is ongelooflijk frustrerend, maar ik blijf eraan werken en dat is alles wat ik kan doen."

Hamilton is 'woest' op zichzelf

Bij Sky Sports haalt Hamilton nog wat steviger uit naar zichzelf. "Woest, werkelijk woest. Ik had op de eerste rij kunnen staan en ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Ik verloor één of twee tienden in de eerste twee bochten en de laatste bocht. De kwalificatie is mijn zwakke punt en ik kom er maar niet uit. We hebben een goede auto. Het team heeft echt geweldig werk geleverd. De auto voelt veel beter en het team verdient daarom veel beter."

