De Formule 1 is neergestreken in Monza, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Italië wordt verreden. De komende dagen geldt er in het gebied een weeralarm vanwege de hoge temperaturen.

De Grand Prix van Italië vormt ook dit seizoen het decor voor de laatste race op Europese bodem. Nadat de Formule 1 het iconische Autodromo Nazionale Monza heeft aangedaan, vertrekt de karavaan namelijk naar Azerbeidzjan, waar de Grand Prix van Bakoe wordt verreden. Vervolgens is het de beurt aan Singapore, Texas, Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Er staat de rijders dus een zwaar laatste seizoensdeel te wachten, waarin Max Verstappen, Lando Norris, Red Bull Racing en McLaren het gevecht om beide kampioenschappen zullen gaan beslissen.

Autodromo Nazionale Monza

Het Autodromo Nazionale Monza telt in totaal elft bochten en twee DRS-zones. Het circuit voert de coureurs over 5,793 kilometer asfalt, wat betekent dat de Grand Prix van Italië over 53 ronden verreden wordt. De totale raceafstand bedraagt daarmee 306,72 kilometer. Het wordt interessant om te zien of Red Bull Racing op Italiaanse bodem sterk voor de dag weet te komen, en terug kan slaan richting McLaren. Max Verstappen won de afgelopen twee edities van de race, maar de laatste overwinning van de drievoudig wereldkampioen is inmiddels alweer even geleden. Op zondag 23 juni won hij voor het laatst, toen hij in Barcelona als eerste over de streep kwam.

Weerbericht Grand Prix van Italië

De coureurs staat een bloedheet weekend op Italiaanse bodem te wachten. Op vrijdag en zaterdag loopt de temperatuur op tot 34 graden Celsius, op zondag is zal dit naar verwachting 33 graden Celsius zijn. In Monza is daarom een weeralarm actief. De mensen daar wordt gevraagd rekening te houden met de hoge temperaturen. Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie blijft het vooralsnog droog. Op de zondag van de race bedraagt de kans op neerslag 23 procent.

In Monza wordt gewaarschuwd voor de 'extreme hitte' dit weekend. Op zondag kans op wat regen. #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/IbrPhZaqa8 — GPFans NL (@GPFansNL) August 30, 2024

