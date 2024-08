Het team van Ferrari wil komend weekend voor de eigen Tifosi gaan knallen met een nieuw updatepakket. Teambaas Frédéric Vasseur legt in gesprek met FormulaPassion uit dat het team een aantal nieuwe onderdelen gaat meenemen in de hoop het Red Bull Racing, maar met name McLaren moeilijk te gaan maken op thuisgrond.

De renstal uit Maranello leek lange tijd het team te worden dat Red Bull Racing zou gaan afwisselen in de strijd om de zeges, maar dat is inmiddels McLaren geworden. Ferrari heeft echter in Australië weten te winnen en Charles Leclerc wist zijn thuisrace in Monaco ook eindelijk op zijn naam te zetten. Toch zijn de resultaten daarna wat minder geworden, hoewel het team in Zandvoort met een podiumplek voor Leclerc en een P5 voor Carlos Sainz niet ontevreden kan zijn.

Artikel gaat verder onder video

Updates voor SF-24 in Monza

Aankomend weekend reist het spektakel af naar Italië en op thuisgrond is een podiumplek het minimale. In gesprek met het Italiaanse medium legt Vasseur uit dat het team niet met lege handen aankomt op het Autodromo Nazionale Monza. "Het doel, zowel van mijzelf, de coureurs als van het hele team – zowel het team op de baan als de honderden mensen die in Maranello werken – is om onze fans weer in extase te brengen: daarom hebben we ons zorgvuldig voorbereid en zullen we enkele updates op de SF-24 introduceren die hopelijk een nieuwe stap vooruit betekenen in onze concurrentiekracht", zo onthult de teambaas.

Kijken wat het nieuwe asfalt op Monza gaat doen

Op de 'Temple of Speed' gaat de topsnelheid van doorslaggevend belang worden en Vasseur wijst dan ook naar de executie van het team, dat perfect moet zijn. "We komen met een goed gevoel aan in Monza na onze prestatie in de race in Zandvoort. Dit toont aan hoe belangrijk het is om in deze Formule 1 alles perfect uit te voeren: het vermogen om alle aspecten samen te brengen en het maximale uit het beschikbare pakket te halen. Monza is een race die op zichzelf staat in alle opzichten: het circuit is uniek, het is het enige supersnelle circuit dat nog op de kalender staat, en dit jaar zal het deels opnieuw ontdekt moeten worden, omdat het volledig is geasfalteerd en ook de kerbstones in sommige bochten zijn aangepast."

Gerelateerd