Lando Norris zal de F1 Dutch Grand Prix vanaf de pole position aanvangen. De grote vraag is of hij Max Verstappen achter zich kan houden tijdens de belangrijke openingsronde. Helaas voor de McLaren-coureur zijn de statistieken niet in zijn voordeel.

McLaren heeft tijdens dit Formule 1-seizoen enorme stappen gemaakt richting Red Bull Racing. Norris pakte de allereerste overwinning uit zijn carrière eerder dit jaar in Miami. Zijn vijf pole positions heeft hij echter nooit om kunnen zetten in een zege. Sterker nog, Norris raakte elke keer vanaf pole direct de leiding kwijt. Hij was op Sochi in 2021 voor het eerst het snelst in de kwalificatie, maar Carlos Sainz kwam beter weg en pakte de eerste plek toen af. Tijdens de Sprint in São Paulo vorig jaar moest hij bij de start zijn meerdere erkennen in Verstappen. Norris zakte tijdens de Sprint in China afgelopen april terug van de eerste naar de zesde positie. Hij vocht bij de start in Spanje met Verstappen vanaf de eerste rij op de grid, wat George Russell de kans gaf om buitenlangs te gaan. Norris kwam in Hongarije niet lekker weg en raakte uiteindelijk de overwinning kwijt aan ploegmaat Oscar Piastri.

Statistieken

Op de zaterdag op Circuit Zandvoort behaalde Norris zijn zesde pole position uit zijn carrière. De Brit klokte een rondetijd van 1:09.673 en was maar liefst 0.356 seconden rapper dan Verstappen. Als hij de leiding weet te behouden, dan is het de eerste keer dat Norris dat vanaf de pole doet, maar momenteel staan de statistieken dus aan de kant van Verstappen - goed nieuws dus voor de Oranjefans bij de Dutch Grand Prix. Wat Norris mogelijk kan helpen is dat Zandvoort een van de kortste rechte stukken heeft richting de Tarzanbocht.

Race Pole position Leider na

eerste ronde 2021 Russische Grand Prix Lando Norris Carlos Sainz 2023 São Paulo Sprint Lando Norris Max Verstappen 2024 China Sprint Lando Norris Lewis Hamilton 2024 Spaanse Grand Prix Lando Norris George Russell 2024 Hongaarse Grand Prix Lando Norris Oscar Pisatri 2024 Dutch Grand Prix Lando Norris ...

