De eerste vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort zit erop en Lando Norris klokte de snelste tijd. Na een regenachtige beginfase, klaarde het op en konden de coureurs het gaspedaal verder intrappen. Max Verstappen kwam tot de tweede tijd, nadat hij in het begin nog was gespind. De derde tijd kwam op naam van Lewis Hamilton.

De weersomstangheden in Zandvoort waren uiterst verraderlijk. De regen en wind speelden een grote rol en de angst was dat de Formule 1-teams zouden besluiten hun auto's binnen te houden. Gelukkig voor de aanwezige fans gingen er al snel een aantal coureurs naar buiten. Gasly en Magnussen gingen bijvoorbeeld al direct even de baan op voor een installatieronde. Dit deed kort daarna ook Hülkenberg en de Duitser schoot er met zijn Haas direct af. In bocht 10 blokkeerde hij en kwam hij in het grind terecht. De Hulk slaagde er wel in zijn weg te vervolgen. Vervolgens was het de beurt aan debutant Schwartzman, die bij KICK-Sauber mocht instappen om wat eerste meters te maken. Ook Ferrari kwam in de beginminuten de baan op, dus zodoende viel er nog wel wat te zien voor de fans op de tribunes.

Glibberen en glijden in beginfase op Zandvoort

De allereerste rondetijd kwam op naam van Leclerc, die op de full wets een 1:26.530 liet noteren in zijn Ferrari. Hülkenberg en Russell kwamen ook tot een volledige rondetijd, maar kwamen iets tekort met betrekking tot Leclerc. Vervolgens begon de baan wat op te drogen en maakte Verstappen zich klaar om naar buiten te gaan. De Nederlander nam de gok op de inters en begon al vrij snel aan een snelle ronde. Hij noteerde paarse sectoren, maar daarna ging het mis. Verstappen spinde nadat hij de kerb raakte in bocht 12. Middels een halve donut zette hij zichzelf weer recht en dit kon op gejuich en applaus van het publiek rekenen. Vervolgens probeerde hij het nogmaals en noteerde toen wel de snelste tijd. Op zijn inters was hij met een ronde van 1:21.300 veel sneller dan Leclerc.

Weer klaart op, rondetijden verbeteren snel

Toen ook nog eens het zonnetje zich voorzichtig liet zien, ging het snel met de rondetijden. Russell dook bijvoorbeeld al binnen een minuut acht tienden onder de tijd van Verstappen. Maar toen de baan zo goed als droog was verklaard, gingen de rondetijden nog veel verder naar beneden. Zeker toen de coureurs de softband aan de tand gingen voelen. Dit resulteerde in een rondetijd van 1:12.818 van Norris, die hiermee naar de snelste tijd ging, voor de beide auto's van Mercedes, die er ook goed bij wisten te blijven.

Norris klokt snelste tijd voor Verstappen

Bij het vallen van de finishvlag, waren er nog een aantal coureurs aan het verbeteren. Verstappen ging heel even naar de snelste tijd, maar de 1:12.322 van Norris volgde kort daarna en hij was daarmee twee tienden sneller dan de Nederlander. De derde tijd kwam op naam van Hamilton, die ruim zes tienden moest toegeven. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Russell, Albon, Piastri, Hülkenberg, Magnussen en Zhou.

