Carlos Sainz trekt na dit seizoen de deur bij Ferrari dicht voor een gloednieuw avontuur bij het team van Williams. Fans en criticasters vragen zich af waarom de keuze op een 'downgrade' is gevallen met het Britse team en de Madrileen legt uit waarom hij deze beslissing heeft gemaakt.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Zeven zware maanden

Inmiddels begon het er steeds meer op te lijken dat Sainz onderdak kon gaan vinden bij het team van Williams en daar is nu eindelijk duidelijkheid in gekomen: de Madrileen heeft een contract voor meerdere jaren getekend in Groot-Brittannië en wordt dus teamgenoot van Alex Albon, die ook via de jeugdopleiding van Red Bull in de koningsklasse terechtkwam. In Zandvoort behandelt hij tegenover onder meer GPFans zijn overgang: "Het was belangrijk voor mij om de beslissing voor de zomerstop te maken. Het waren zeven zware maanden in mijn carrière. Ik moest omgaan met alles wat gebeurde in januari en daarnaast moest ik ook nog eens presteren en leveren als Ferrari-coureur onder forse druk. Ik zat in een drukke omgeving met Ferrari en was daarnaast ook nog met iedereen aan het praten. Daarom wilde ik de beslissing voor de zomerstop nemen."

Beslissing voor Williams

Vervolgens legt de Ferrari-rijder uit waarom de beslissing op Williams - toch één van de zwakkere broeders op de huidige grid - is gevallen: "Als ik een beslissing zou nemen, wilde ik voor de volle honderd procent overtuigd zijn, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik nam deze beslissing omdat Williams een team is waar ik vanaf het begin een goed gevoel en goede gesprekken mee had. Ze zijn zeer verbonden aan de Formule 1, een sterk project voor de toekomst en hebben sterk leiderschap. Ze hebben de wil om een historisch Formule 1-team weer naar de voorkant te brengen. Dat motiveert mij, net als toen ik naar McLaren en Ferrari ging. Nu motiveert mij dat opnieuw. Ik kan niet wachten. Het worden een aantal interessante jaren."

