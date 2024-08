De afgelopen weken werden de geruchten over een mogelijke breuk tussen Kelly Piquet en Max Verstappen de kop in gedrukt door de vakantiekiekjes van het duo. Toch heeft de Braziliaanse op zondag weer een aantal cryptische berichten de wereld ingestuurd, waardoor de twijfels bij de fans zijn toegeslagen.

Nog een klein weekje voordat het Formule 1-circus zich gaat opmaken voor het raceweekend in Zandvoort, vieren de coureurs en hun partners de laatste dagen van de zomerstop. Voor Verstappen en vriendin Piquet komt daarmee een eind aan de vakantiedagen in Portugal. Daar werd de zomerstop met wat vrienden gevierd. Door de vakantiekiekjes van het duo is er aan een hardnekkig gerucht een einde gekomen. Zo twijfelde wat fans of het duo nog wel bij elkaar was, want er waren maar weinig foto's te zien van de twee samen. Piquet deelt als fotomodel haar leven op Instagram en deelt op die manier ook bewust berichten aan haar fans.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piquet geniet samen met Verstappen van Portugees zonnetje

Cryptische posts

Op zondag deelde de 35-jarige Piquet een post met daarin de tekst: "Je kunt letterlijk voelen wanneer het tijd is door te gaan met het volgende hoofdstuk van je leven." Het bericht is voer voor geruchten op social media, waar men direct twijfelt aan de relatie tussen de Braziliaanse en Verstappen. Toch kan het bericht ook een hele andere betekenis hebben, maar dat verklaart het model niet op social media.

Gerelateerd