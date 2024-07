Na de Grand Prix van Hongarije is er een hoop te doen geweest rondom de nachtelijke simrace-escapades van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen kreeg in de media de volle laag en er zou zelfs gesproken zijn over een verbod vanuit Red Bull. De Nederlander lacht om de berichtgeving en ontkent nogmaals dat er zoiets aan de hand is.

De slaaptijden van Verstappen, die in Hongarije tot diep in de nacht aan het simracen was voor Team Redline, waren onderwerp van gesprek. Na afloop sprong Marko voor hem in de bres: "Hij was in Imola nog langer wakker. Ik weet niet waar de slaaptijden ook alweer vandaan kwamen - en hij won de race. Max heeft een ander ritme dan ik of andere mensen. Het tijdstip waarop hij gisteren naar bed ging, is niets ongewoons voor hem." Even later liet ook teambaas Christian Horner weten dat ze niet van plan zijn om Verstappen een halt toe te roepen wat betreft zijn nachtelijke escapades: "Max weet heel goed wat er van hem verwacht wordt, hoe hij races moet winnen en hoe hij wereldkampioen moet worden. We vertrouwen op zijn inschattingen."

Artikel gaat verder onder video

Column Helmut Marko

Later verschenen er dan tóch quotes van Marko in zijn column voor Speedweek waarin hij liet weten dat het team afspraken gemaakt zou hebben met Verstappen over de nachtelijke activiteiten in zijn simulator. "Max Verstappen had dit weekend een nogal dunne huid en het duurde niet lang tot er kritiek kwam. Niet raar, als je de halve nacht aan het simracen bent. Zijn deelname aan de simrace zo laat in Hongarije kwam alleen maar omdat een coureur uit zijn team niet beschikbaar was. We hebben echter afgesproken dat hij in de toekomst op zo'n laat tijdstip geen simraces meer zal gaan rijden", zo schreef de Oostenrijker na afloop van Hongarije in zijn eigen column.

Verstappen ontkent

Eerder in het weekend ontkende Verstappen dat hij een verbod van het team opgelegd heeft gekregen, Ook bij Viaplay herhaalt hij die woorden: "Nul. Weet ik niet, geen idee." Vervolgens legt de kampioenschapsleider de schuld bij mensen die het verhaal verzonnen hebben, dit terwijl Marko het zelf dus aanhaalde in zijn column: "Heel veel mensen bedenken bepaalde complottheorieën of zo. Te veel tijd op hun telefoon", zo sneert hij - onbedoeld ook richting Marko - over de berichtgeving rond zijn nachtelijk simraceverbod. "Ik denk dat ik zelf heel goed weet wat ik wel en niet kan doen. Dat is het eigenlijk, het is heel simpel. Er is altijd wat te zeiken als een race niet goed gaat. Zo kan je er niet naar kijken, vind ik", besluit de Red Bull-coureur die op zondag in België vanaf P11 begint aan een inhaalrace.

Gerelateerd