Lando Norris zal de F1 Grand Prix van België morgen vanaf de vierde positie aanvangen. De McLaren-coureur was blij verrast om zich op P5 te kwalificeren, maar waarschuwt dat Red Bull Racing erg sterk zal zijn. Hij denkt dat het team van Max Verstappen nog niet heeft laten zien hoe snel ze daadwerkelijk zijn.

Norris en McLaren hopen in de laatste race voor de zomerstop het gat richting Verstappen en Red Bull in de wereldkampioenschappen te verkleinen. Het weekend op het Circuit de Spa-Francorchamps begon goed voor de Brit met de snelste ronde op de vrijdag, iets meer dan twee tienden onder de tijd van Verstappen. Zijn papajakleurige bolide bleek echter niet het rapst in de regen. Terwijl Verstappen ruim de pole position pakte, werd Norris vijfde op meer dan acht tienden achterstand. Geluk bij een ongeluk voor Norris: zijn vriend en rivaal start morgen vanaf P11 vanwege een gridstraf voor een motorwissel, maar hij weet dat hij ook nog een aantal snelle mannen voor hem voorbij moet zien te komen: de Ferrari van Charles Leclerc, de Red Bull van Sergio Pérez en de Mercedes van Lewis Hamilton.

Red Bull een stap voor op McLaren

Gevraagd door Sky Sports F1 over hoe de auto voelde, aangezien "die het snelst is geweest in de afgelopen races", antwoordde Norris lachend: "Nee, alleen tijdens de laatste race." Echt ontevreden over zijn vijfde positie in de kwalificatie is hij niet, maar hij denkt dat de Red Bulls sneller zullen zijn tijdens de race. "We deden het gisteren goed [toen het droog was], maar volgens mij liggen de Red Bulls alsnog een stap voor op ons, ook al waren we gisteren sneller. Red Bull heeft denk ik totaal niet laten zien wat ze nog in petto hebben. Dat deden wij wel. Hoe snel wij gisteren waren, dat was het maximale. Vandaag waren we wel optimistisch, maar ik had het lastig. Het klikte gewoon niet vandaag. Het voelde alsof we een stapje achterlagen. Om dan toch nog vijfde te worden is iets waar ik blij verrast mee ben. Het is alleen niet wat ik wilde, want ik heb morgen een aantal snelle auto's voor me om in te halen. Het feit dat we minder downforce hadden, heeft ons een beetje pijn gedaan, maar ik hoop dat het ons morgen juist een voordeel gaat opleveren."

