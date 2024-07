LIVE | F1 Eerste vrije training België: kunnen Verstappen en Red Bull terugslaan?

Het is tijd voor de laatste Grand Prix van het seizoen met de befaamde race op het Circuit Spa-Francorchamps in België. Het belooft een prachtig weekend te worden waarin we weer een hoop kunnen leren met het oog op het restant van het seizoen. Is McLaren op dit moment echt het snelste team? Hoe zit het met de toekomst van Sergio Pérez? Kan Verstappen eindelijk weer eens een volledig sterk weekend op de mat leggen? Het begint allemaal vanaf 13:30 met de eerste vrije training. Mis niks in ons liveblog!

