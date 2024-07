Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Hongarije een hoop negatieviteit over zich heen voor zijn gedrag op de boardradio en één van de voorste personen om dat te doen was Sky Sports-commentator David Croft tijdens de uitzending van de race. De verslaggever ontvangt op zijn beurt weer een hoop commentaar.

Het was zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet hij in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde op de boardradio:

Artikel gaat verder onder video

Constante herhaling

Op internet kreeg de Nederlander een hoop commentaar voor zijn niet zo nette gedrag, al was het tijdens de Sky Sports-uitzending van de race ook al behoorlijk raak namens commentator Croft. De verslaggever, die toch al niet bepaald bekend staat als de grootste Verstappen-fan, vond het nodig om continue te hameren op het feit dat Verstappen tot laat in de nacht aan het simracen was: "Ik wil niet te kritisch klinken, maar Max Verstappen klinkt als een man die afgelopen nacht tot laat is opgebleven om een simrace te rijden. Dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan en ook deze ochtend is hij vroeg opgestaan voor een sim,race. Dit deed hij in plaats van het pakken van eeen goede nacht rust in Boedapest. Het klinkt alsof hij dat beter wel had kunnen doen", stipt hij aan doelend op de chagrijnig klinkende Verstappen. Het was één van de vele opmerkingen die op het Britse kanaal gemaakt werden richting de Nederlander.

Boze reacties

Na afloop van de Grand Prix, waar het commentaar voor veel fans dus van een bedroevend niveau was op de Britse uitzender, is men op X ook behoorlijk kritisch over de manier van verslaggeving. Hieronder een greep van de reacties.

@SkySportsF1 the anti Verstappen bias is evident weekly. Just bad takes from Croft all race long. — Jack (@august15_jack) July 22, 2024

Croft is an ass and been that way for years. He slams Verstappen every chance he gets. Personally I would dump him — Kent Woodburn (@desertman56) July 22, 2024

They are an embarrassment. Ever since Verstappen usurped their idol Hamilton Croft and Kravitz in particular lost their minds and the others followed their lead. The way their views are skewed if something goes against a British driver is embarrassing as a Brit myself — RevvinUK (@revvinuk) July 22, 2024

Another glaring example of why @SkySportsF1 need to get rid of Croft. Terrible race calling again, so out of touch, constantly bringing up an irrelevant point about Verstappen’s sim racing. He needs to go — Drew McDevitt (@drewmcdevitt) July 21, 2024

David Croft is a bully! Several times today he has made inflammatory statements about Max Verstappen and Lando Norris and shows a clear bias towards Mercedes every time he’s on air. @SkySportsF1 the time has come to get rid of this man. — Charlotte (@Charlot38012392) July 21, 2024

David Croft's constant hating on Verstappen doing a sim race late into the morning has just been embarrassing to listen too... just give it up man... #HungarianGP — BMF1Show (@BMF1_Show) July 21, 2024

David Croft is a terrible commentator, he won't shut up about Verstappen having a late night. At least Ted put him in his place. #SkyF1 — James Kimbley (@JimboKimbo) July 21, 2024

David Croft is an absolute joke.



He won a race after doing the exact same thing mate. Verstappen doesn’t sound any different to any other time he has been given a slow car, and awful strategy.



Pathetic commentary. — Scott (@RakoTuke) July 21, 2024

Gerelateerd