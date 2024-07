De start van de Grand Prix van Hongarije bood meteen een hoop spektakel bij de start door het gevecht van Max Verstappen met de McLarens. De Nederlander is echter niet te spreken over het feit dat het team hem zijn gepakte positie op Lando Norris liet teruggeven.

Verstappen waagde tijdens de start van de Grand Prix van Hongarije zijn kansen tijdens de start nadat Oscar Piastri het gevecht aanging met teamgenoot Norris. Door het gevecht wist Verstappen buitenom te kruipen bij Norris die in het midden reed en leek hij bijna naar de leiding te kunnen. Piastri schoot echter iets te veel door in de eerste bocht, waardoor ook Norris wijd moest gaan om contact met de Australiër te vermijden. Het zorgde ervoor dat Verstappen naar de buitenkant werd gedwongen en van het circuit af moest om Norris niet te raken.

Artikel gaat verder onder video

Voor de apex

De Nederlander kwam het circuit terug op op de tweede stek voor Norris en dat was tegen het zere been van de McLaren-coureur, die direct zijn beklag deed op de boardradio en zei dat Verstappen zijn positie terug moest geven. Daar was Verstappen het op zijn beurt echter totaal niet mee eens: de wereldkampioen gaf aan dat hij voor de apex voor de McLaren van Norris zat, waardoor hij recht had om de positie te behouden. Toch adviseerde engineer Gianpiero Lambiase hem uiteindelijk om de positie terug te geven aan Norris.

Verstappen boos

Dit om te voorkomen dat hij uiteindelijk wellicht een zwaardere straf te krijgen. De leider in het wereldkampioenschap liet zich duidelijk horen op de boardradio: "Oké, dus je kan mensen zomaar van de baan afduwen? Je kunt de FIA vertellen dat we voortaan op deze manier gaan racen, door mensen van de baan af te rijden", zo klinkt zijn harde commentaar.

Gerelateerd