Het Formule 1-team van Mercedes heeft de boel vast op scherp gezet in Hongarije. De Duitse renstal arriveerde zojuist op het circuit en had lak aan de speciaal gereserveerde parkeerplaats voor Max Verstappen. Het personeel van Toto Wolff parkeerde doodleuk hun zwarte bus op de plaats van de Red Bull-coureur.

Om 15:00 uur vanmiddag staat de Grand Prix van Hongarije op het programma, maar de verschillende teams en coureurs arriveren vaak al enkele uren voor aanvang op het circuit. Zo ook op de Hungaroring, waar het personeel van Mercedes tegen het einde van de ochtend al aan kwam rijden in een zwarte bus. Saillant detail: de werknemers van Mercedes reden in een bus van het merk Ford, het autobedrijf dat kortgeleden in zee ging met Red Bull. Misschien dat men daarom dacht dat het wel gepast was om de bus te parkeren op de privéparkeerplaats van Verstappen.

Verstappen mag op zoek naar andere parkeerplek

Op het hekwerk bij het parkeerterrein stond duidelijk aangegeven dat desbetreffend parkeervak gereserveerd was voor Verstappen. Daar had het Mercedes-personeel echter lak aan, want zij parkeerden hun bus achterwaarts in en liepen doodleuk richting de paddock. En was het was niet zo dat er geen andere parkeerplaatsen beschikbaar waren, want op onderstaande beelden is te zien dat er nog meer dan voldoende ruimte was op het parkeerterrein van de Hungaroring. Een waarschijnlijk scenario is dat het personeel van de Duitse formatie niet gezien had dat de plek gereserveerd was voor Verstappen.

mercedes stealing max's parking spot 😭😭 they're really trying their best pic.twitter.com/Y0N7tWNFYs — clara (@leclercsletters) July 21, 2024

