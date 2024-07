Zondag staat de F1 Grand Prix van Hongarije op het programma, de dertiende race van het seizoen 2024. Het weer is de hele week in Boedapest al erg wisselvallig, warm en onvoorspelbaar. Hoe gaat dit zijn rondom de race van zondag?

Op vrijdag konden de coureurs, zonder dat ze last hadden van het weer, hun rondjes rijden tijdens de eerste twee vrije trainingen. Het was warm en zonnig, maar droog. Op zaterdag nam de bewolking toe en begon het voor de kwalificatie te regenen. Ook in Q3 regende het, waardoor deze sessie ineens een uitdaging werd. Lando Norris sloot uiteindelijk af op pole, voor Oscar Piastri en een gefrustreerde Max Verstappen.

Weerbericht F1 GP Hongarije

Verstappen zal wellicht wat hulp van het weer nodig gaan hebben, aangezien de auto van McLaren dit weekend met afstand het sterkst lijkt te zijn. Deze hulp gaat hij wellicht ook krijgen. Het zal ongeveer dertig graden Celsius worden rondom de race, met zowel voorafgaand als tijdens de race 50% kans op regen en onweer. Het kan dus een behoorlijk onvoorspelbare race gaan worden. Code geel vanwege regen, onweer en de hoge temperaturen is voor de zondag geldig.

De weersverwachting voor vanmiddag tijdens de Grand Prix van Hongarije. Zowel vlak voor als tijdens de race is de kans op regen 50%.#HungarianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/adjb1i1hUx — GPFans NL (@GPFansNL) July 21, 2024

