We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op de Hungaroring. De Grand Prix van Hongarije is de dertiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 39e maal gehouden worden in het dorpje Mogyoród, net ten noordoosten van de hoofdstad Boedapest. Het is met een temperatuur van 27°C lekker warm, maar er zit regen aan te komen. De eerste druppels vielen al tijdens de slotfase van de F2-sprintrace. De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije gaat bijna van start. Gaat Lando Norris in zijn McLaren Max Verstappen te snel af zijn? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

