Lewis Hamilton vertelt dat zijn overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië de laatste stap zou kunnen zijn in zijn helingsproces, nadat de Mercedes-coureur in 2021 op inmiddels roemruchtige wijze de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 van Max Verstappen verloor.

Het is inmiddels alweer bijna drie jaar geleden dat Max Verstappen beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, in de allerlaatste ronde van de slotrace van het seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander vocht het hele jaar al een intens gevecht met Lewis Hamilton uit, en de twee gingen met een gelijk aantal punten de laatste race van het seizoen in. In de slotfase van de race ging Hamilton met een aangename marge aan kop in de race, maar een crash van Nicholas Latifi zorgde ervoor dat de safety car de baan opkwam. Verstappen dook naar binnen voor een setje softs, terwijl Hamilton vanwege zijn aanzienlijk betere baanpositie, buiten besloot te blijven.

Grand Prix van Abu Dhabi 2021

Wedstrijdleider Michael Masi maakte vervolgens de inmiddels roemruchtige beslissing dat de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen, zich van hun ronde achterstand mochten ontdoen achter de safety car. De Limburger kon zodoende achter zijn rivaal aansluiten. Met nog één ronde te gaan werd de race weer hervat, en op nieuwe softs, wist Verstappen vrij eenvoudig aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbij te gaan. Het was een gigantische klap voor Hamilton, die zich lange tijd bestolen voelde. Niet door de Red Bull Racing-coureur, maar door de wedstrijdleiding. Hij overwoog zelfs een punt achter zijn carrière te zetten.

Mercedes valt terug

Tot overmaat van ramp sloeg Mercedes het seizoen hierna de plank mis met de nieuwe technische reglementen, waardoor Hamilton de afgelopen twee jaar met name in het middenveld te vinden was. In Groot-Brittannië, zijn thuisrace, won hij afgelopen zondag echter voor het eerst weer een race. De 39-jarige coureur hoopt dat hij het nu allemaal eindelijk achter zich kan laten: "De tijd zal het leren. Wat ik kan zeggen, is dat ik nooit op zal geven", aldus Hamilton. "Ik heb het gevoel dat ik de juiste beslissingen neem in mijn leven, en mijn tijd goed indeel."

Innerlijke rust

De man uit Stevenage vervolgt: "Ik hou echt ontzettend veel van dit werk en er zal nooit iets dicht bij in de buurt kunnen komen. Dat ik tot de twintig coureurs in deze sport behoor, is iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Toen ik terugkwam in 2022, dacht ik eerlijk gezegd dat het voorbij was. Het heeft absoluut lang geduurd om dat te laten helen. Dat is vanzelfsprekend voor iedereen met zo'n ervaring. Ik ben blijven proberen om hard aan mijzelf te werken, en dag voor dag die innerlijke rust weer te vinden."

