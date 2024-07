Red Bull-topman Helmut Marko laat optekenen een dag voor het nieuws naar buiten kwam al op de hoogte te zijn van de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Iets wat volgens de Oostenrijker goed is voor de sport.

Lewis Hamilton bracht het silly season nog voor de start van het Formule 1-seizoen in een stroomversnelling. De zevenvoudig wereldkampioen zette in de zomer van 2023 nog zijn handtekening onder een tweejarige contractverlenging bij Mercedes, maar verraste vriend en vijand door in de winterstop aan te kondigen dat hij vanaf 2025 uit zal komen voor het team van Ferrari. De 39-jarige heeft een contract voor meerdere jaren getekend en zal plaats nemen naast Charles Leclerc.

Hamilton naar Ferrari

Het nieuws kwam na twee zeer moeizame seizoenen van Mercedes, waarin Hamilton niet één keer een race wist te winnen. De coureur uit Stevenage hoopt in de herfstdagen van zijn carrière een recordbrekende achtste wereldtitel na te kunnen jagen in het iconische rood van Ferrari. Een droom die iedereen met liefde voor de autosport heel goed zal kunnen begrijpen, al is het kijkend naar de huidige performance van Ferrari, nog maar zeer de vraag of de grootmacht uit Maranello volgend jaar mee kan vechten om de wereldkampioenschappen. Helmut Marko noemt het in ieder geval goed voor de sport.

Goed voor de sport

"Er waren al geruchten, maar met name in de winterstop wordt er veel gepraat, omdat er niet wordt geracet", klinkt het in gesprek met Grandprix247. "Ik hoorde het de dag voordat het officieel naar buiten werd gebracht. Ik was erg verbaasd, maar aan de andere kant: het is heel goed voor de Formule 1. Dit is de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de sport, zelfs de aandelen van Ferrari stegen. Je ziet het effect qua marketing en inkomsten. Normaal begin je in juli of augustus met coureur te praten. Toen Hamilton zo snel werd aangekondigd, betekende dat dat alles werd versneld. De meeste deals zijn al gesloten. Het wordt interessant om te zien."

