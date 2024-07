Het Formule 1-circus zal twee weken na de wedstrijd in Silverstone neerstrijken in Hongarije voor de dertiende ronde van het wereldkampioenschap van 2024. Nederlandse kijkers kunnen rekenen op het 'normale' tijdschema, want het is geen sprintweekend.

De Centraal-Europese binnenstaat zal over anderhalve week gastheer zijn van de zesde F1 Grand Prix in Europa van het seizoen. Er wordt al sinds 1986 geracet op het circuit in Mogyoród en de koningsklasse van de autosport heeft het sindsdien nooit overgeslagen, ook niet in een van de pandemiejaren. De Hungaroring staat bekend om het feit dat het er redelijk lastig is om in te halen, maar ook om zijn vele verrassingen. Denk aan 1994 toen Jos Verstappen in de allerlaatste ronde op voor het eerst op een podiumpositie terechtkwam, of 1997 toen Damon Hill bijna won in de Arrows maar hydraulische problemen roet in het eten gooide, of 2021 toen Esteban Ocon als een van de eersten de pits mocht verlaten bij de tweede start, terwijl Lewis Hamilton helemaal in zijn eentje op de grid stond, en vervolgens won. In de periode dat Mercedes acht constructeurstitels op rij pakte, won het Duitse team er even vaak wel als niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is hoe je de aankomende Grand Prix van Hongarije gratis op tv kan bekijken

Hungaroring

De Hungaroring vormt dus het decor voor de zesde van tien races in Europa en het is de één na laatste Grand Prix voor de zomerstop. De baan ligt in Mogyoród, een dorpje met ongeveer 8000 inwoners dat zo'n 15 à 20 kilometer ten noordoosten ligt van het centrum van de hoofdstad Boedapest. Met 4,381 kilometer is een van de kortere circuits op de kalender. Het telt veertien bochten en, ook al heeft het maar één DRS-detectiepunt, er zijn wel twee DRS-zones. De race wordt over 70 ronden verreden, wat in totaal goed is voor 306,630 kilometer. Het raceronderecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur zette in 2020 een 1:16.627 op het bord. Vorig jaar wist Max Verstappen vanaf de tweede plek te winnen voor Lando Norris en Sergio Pérez, nadat Lewis Hamilton terugviel naar P4 na een slechte start.

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Het raceweekend op de Hungaroring wordt op vrijdag 19 juli om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 17:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 20 juli begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek te gaan naar de juiste afstellingen. De kwalificatie wordt vervolgens om 16:00 uur verreden. De Grand Prix van Hongarije wordt op zondag 21 juli om 15:00 uur verreden. Naast de Formule 1 komen ook de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Porsche Supercup in actie.

Vrijdag 19 juli

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 20 juli

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 21 juli

15:00 uur: Grand Prix van Hongarije

Gerelateerd