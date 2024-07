Max Verstappen kwam 1.465 seconden tekort op Lewis Hamilton in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur feliciteerde de thuisheld direct na de race, maar weet dat er voor zijn eigen team werk aan de winkel is.

Mercedes was uitermate sterk op het circuit van Silverstone. Ze werden eerste en tweede in de kwalificatie met George Russell op pole position en Hamilton naast hem. De eerstgenoemde ging zeventien ronden aan de leiding totdat de regen arriveerde. Hamilton nam de koppositie eventjes over, totdat de McLarens naar voren kwamen, maar Lando Norris en Oscar Piastri hadden weer niet de juiste bandenstrategie. Hamilton profiteerde en won voor de negende keer in zijn thuisland. Verstappen kon zich niet mengen in de strijd om de overwinning op de mediums en de intermediates, maar op de harde band was hij sneller dan Hamilton en Norris op de zachte band. Dat leverde de Nederlander uiteindelijk de tweede plek op.

Artikel gaat verder onder video

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Via Mee Met Oranje: Van Hanegem tempert verwachtingen: 'Ik wil niet de chagrijn zijn, maar…'

Werk aan de winkel

Verstappen ging er bij Viaplay op in hoe een beslissing qua bandenkeuze wordt gemaakt in een regenachtige race. "[Het team] ziet de radar en ze bleven aan mij vragen: 'Wil je nu naar binnen of een ronde later?' Uiteindelijk riep ik dan: 'Ja, we moeten nu naar binnen'. Gelukkig kwam dat allemaal goed uit."

In de ronde na het vallen van de vlag reed Verstappen naast Lewis Hamilton die zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021 had behaald. Het was overigens ook zijn negende voor thuispubliek. Verstappen stak uit zijn auto de duim omhoog naar Hamilton. "Ja, prima toch? Hij heeft gewoon een goede race gereden en ook de juiste calls gemaakt. Ze waren natuurlijk net wat sneller dan wij. Om voor thuispubliek te winnen is voor hem ook heel bijzonder."

De volgende wedstrijd die op de planning staat is de Grand Prix van Hongarije. "We hebben werk aan de winkel. We zijn op dit moment echt niet het snelst," zo sloot de Nederlander kort af, alvast vooruitblikkend op de race over twee weken.

Gerelateerd