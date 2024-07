Wie de Formule 1 op de voet volgt weet ongetwijfeld dat zowel dit seizoen als afgelopen jaar, Brad Pitt regelmatig met een filmcrew op het circuit te vinden is. De Amerikaanse wereldberoemde acteur speelt een hoofdrol in de aanstaande speelfilm over de Formule 1, waarbij meegereden wordt in het daadwerkelijke veld van de koningsklasse. Zojuist is bekendgemaakt dat de film in de zomer van 2025 uit zal komen, en ook de naam is wereldkundig gemaakt. Daar wordt op social media een beetje cynisch op gereageerd, want volgens veel gebruikers van X, had het wel iets creatiever gekund dan een film over de Formule 1, 'F1' te noemen.

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/vH83qj72Qm — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

