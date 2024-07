Daar waar het gat van de concurrentie richting de RB20 in de afgelopen races is geslonken, verwacht dr. Helmut Marko dat het nieuwe updatepakket in Silverstone weer voor een gezonde voorsprong moet zorgen.

Red Bull Racing introduceert op Silverstone een nieuw updatepakket, nadat in Imola het eerste grote pakket aan nieuwe onderdelen werd meegenomen. Vanaf die race was de voorsprong om McLaren echter geslonken, waarbij het team uit Woking de afgelopen races misschien wel de snelste bolide tot haar beschikking had. Die eer moet volgens Marko weer naar het team uit Milton Keynes gaan en de adviseur verwacht dit met het nieuwe pakket dan ook te kunnen behalen.

Updates voor RB20

In Oostenrijk kwam de RB20 al beter voor de dag, dan in de wedstrijden daarvoor. Max Verstappen wist op de relatief korte baan de pole position neer te zetten en pakte maar liefst een voorsprong van iets meer dan vier tienden op nummer twee Lando Norris. Marko wijst in zijn column bij Speedweek dan ook naar die opleving: "Nadat de set-up in Oostenrijk zo goed werkte, hopen we natuurlijk dat we onze oude kracht kunnen terugvinden." Daarvoor worden er dus nieuwe onderdelen ingepast en Marko wrijft in zijn handen. "We krijgen een update voor dit zeer snelle circuit, wat een grote invloed zou moeten hebben op de stopwatch", aldus de Oostenrijker.

'Alles moet kloppen voor zege'

Toch wil Marko zich niet blindstaren op het nieuwe pakket. In Oostenrijk had Verstappen de zaakjes namelijk ook goed voor elkaar, totdat de langzame pitstop in ronde 51 Norris weer terugbracht in het gevecht om de zege met Verstappen. "Maar nogmaals, alles moet kloppen om de eerste plaats te veroveren. Want de McLaren heeft bewezen een auto te zijn die het op alle circuits, met alle bandencompounds en in alle omgevingstemperaturen heel goed doet - net als vorig jaar."

