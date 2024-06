Lewis Hamilton (39) was compleet verbijsterd nadat hij zag wat Max Verstappen had neergezet tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee, en dat op een relatief korte baan. Hamilton neemt z'n petje af voor Verstappen. "Het is gewoon krankzinnig", zo zegt hij.

De Red Bull Ring is een relatief kort circuit. In iets meer dan minuut kun je tijdens de kwalificatie een rondje doen en dat betekent dat het extreem lastig is om het verschil te maken. Toch slaagde Verstappen er gisteren in om Lando Norris op dik vier tienden te zetten. Verstappen liet een 1:04.314 noteren en dat was niet alleen veel sneller dan nummer twee Norris, maar ook véél sneller dan bijvoorbeeld Hamilton, die vijfde werd. Het verschil met de Mercedes was maar liefst zes tienden. Na afloop van de kwalificatie was Hamilton dan ook compleet verbijsterd. Hij was niet per se verrast door de kwaliteit van Verstappen, maar wel door de grootte van het gat dat hij wist te slaan naar de concurrentie.

Hamilton ziet "krankzinnig" snelheidsverschil Verstappen

"We hebben veel minder snelheid dan Max", zo begon Hamilton op de Red Bull Ring ten overstaan van de pers. "Het is gewoon krankzinnig hoeveel sneller zij zijn in de hogesnelheidsbochten. Ik denk dat zij zo'n 12 tot 13 kilometer per uur sneller zijn, dat is echt gigantisch." Dat Verstappen er met pole vandoor ging, kwam niet zozeer als een verrassing voor Hamilton. "Ik zou niet zeggen dat ik verrast ben", zo zegt de zevenvoudig wereldkampioen, die niet begrijpt waarom Mercedes het op cruciale momenten vaak net laat afweten. "Ik denk dat we altijd snel lijken te zijn in de trainingen. Ik weet niet of het met de brandstof of de motormodus te maken heeft die wij gebruiken en anderen niet, maar iedereen wordt uiteindelijk sneller en wij niet. Zo is het nu eenmaal", aldus de Mercedes-kopman.

Hamilton kwalificeerde zich uiteindelijk zoals gezegd als vijfde en staat daarmee op de derde startrij, samen met Charles Leclerc. Teamgenoot George Russell wist de derde startplek veilig te stellen. Hij staat dus pal achter de twee kemphanen: Verstappen en Norris. Carlos Sainz vangt de Oostenrijkse Grand Prix aan vanaf plek vier.

