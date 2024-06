Oscar Piastri leek zaterdagmiddag in Oostenrijk af te stevenen op de derde plek tijdens de kwalificatie voor de race van zondag, al staken de stewards er op het laatste moment een stokje voor. Zijn tijd werd wegens track limits afgepakt, hij kelderde naar P7 en is na afloop woest op de stewards.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk is zaterdag een prooi geworden voor de ongenaakbare Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen was ongelofelijk snel, reed de rest van het veld zoek en kwam geen moment in problemen. Daarachter was het wél behoorlijk spannend. Het veld lag dicht bij elkaar en McLaren, Mercedes en Ferrari vochten voor de plekken in de top drie. Even leek McLaren er volledig mee vandoor te gaan, maar uiteindelijk was het Russell die verrassend mee mocht met Verstappen en Lando Norris nadat de tijd van Piastri op het laatste moment werd afgepakt.

Artikel gaat verder onder video

Beschamend

Piastri verschijnt na afloop van de sessie woedend voor de camera's van Sky Sports en houdt zich niet in over de beslissing van de wedstrijdleiding: "Voor mij is het beschamend. We hebben allemaal werk verricht met de track limits, hebben het grind op plekken neergelegd en ik ging niet van het circuit af. Ik bleef op de baan. Het was misschien wel de beste bocht zes die ik heb genomen en dan wordt hij zomaar afgepakt. Ik snap niet waarom ze honderdduizenden hebben besteed om de laatste twee bochten proberen aan te passen, terwijl je nog steeds bochten hebt waar je eraf kan gaan", foetert de McLaren-coureur.

Geen reden voor problemen

Hij krijgt vervolgens de vraag wat hij bedoelt met het woord 'beschamend': "Dit was waarschijnlijk de beste bocht zes die ik genomen heb. Ik zat op de limiet van de baan, volgens mij heeft iedereen dat kunnen zien. Opnieuw, we hebben zoveel moeite gestoken in het oplossen van deze problemen. Er is geen reden om zo'n probleem te maken in de bocht, zeker als je op de baan blijft, zoals ik deed. Ik kwam niet op het grind. Omdat ik nu de enige ben die het overkomt, spreek ik mezelf er meer over uit. Het is beschamend dat je ons zo op de limiet ziet pushen, ik met één centimeter meer op het grind had gezeten en sowieso al mijn rondje verpest zou hebben en vervolgens toch bestraft word door een verwijderde ronde", besluit Piastri.

Gerelateerd