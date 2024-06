Max Verstappen vertelt de frustraties van zijn vader te begrijpen. Jos Verstappen zou op zondag in Oostenrijk deelnemen aan de Legends' Parade, maar ontdekte naar eigen zeggen dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hier fel op tegen was.

Max Verstappen lijkt opnieuw gevangen tussen twee vuren. Vader Jos Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hebben elkaar dit seizoen al vaker op flink op de korrel genomen, maar de vete tussen de twee heeft in Oostenrijk een nieuw kookpunt bereikt. Jos zou in eerste instantie op zondag deelnemen aan de Red Bull Legends' Parade, waarbij voormalig Formule 1-coureurs een aantal ronden verrijden in iconische Formule 1-auto's. Jos maakte op vrijdag echter bekend een streep door zijn deelname te hebben gezet, omdat Horner "er alles aan zou hebben gedaan", om zijn deelname tegen te werken.

Irritaties bij Jos Verstappen

"Ik heb alle spullen bij me, maar toen ik hoorde hoe dat allemaal gegaan is en tegengewerkt werd, toen had ik zoiets van, als er zoveel tegenwerking is van iemand binnen ons team, dan hoeft het voor mij niet", vertelde Jos tegenover Viaplay. "Wat ik gehoord heb, is dat hij er alles aan gedaan heeft om het tegen te houden, en dat ik maar uit moest kijken of dat ding nog wel zou remmen. Ja... Dat vind ik heel ernstig om dat zo te stellen." Met dat laatste lijkt de Limburger een serieuze beschuldiging aan het adres van Horner te uiten.

Horner weet van niks

Horner liet op zijn beurt op de persconferentie voor de teams weten zich niet bezig te houden met Jos, maar dat de frustraties ook bij hem hoog zitten, bleek toen hem werd gevraagd naar een opmerking van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker hintte erop dat de komst van Max Verstappen in 2025 nog niet is uitgesloten: "Als Toto zo graag een Verstappen wil, is Jos beschikbaar", klonk het. De vete tussen de twee werpt een schaduw over de thuisrace van Red Bull in Oostenrijk, en Max Verstappen wordt opnieuw gedwongen om te kiezen tussen twee kampen.

Verstappen reageert op tumult

Gevraagd naar of dit alles effect op hem heeft, vertelt Verstappen: "Het is natuurlijk niet fijn. Niet voor mijzelf, niet voor mijn vader, niet voor Christian en niet voor het team. Natuurlijk wil je niet dat dit soort dingen gebeuren." Wel lijkt de drievoudig wereldkampioen zich achter zijn vader te scharen: "Mijn vader is vrij duidelijk geweest over zijn redenen hierachter, en ik kan zijn mening begrijpen. Hij wordt gevraagd om in die auto te rijden, en komt er dan achter dat het niet gewenst is dat hij in de auto rijdt."

Verstappen vervolgt: "Mijn vader geeft niet om het rijden in de auto, maar hij wordt gevraagd en dan wordt er gezegd: 'Alsjeblieft, doe het voor de fans, de Nederlandse fans, blablabla.' We hebben met Red Bull een hele goede relatie met ons thuiscircuit, dus ik begrijp het. Aan de andere kant ben ik hier om mij te focussen op de performance, dus ik wil een goede relatie met iedereen. Maar dit scenario had natuurlijk voorkomen kunnen worden.

