Max Verstappen heeft de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander stond in de openingsfase stevig onder druk van het McLaren-duo, maar kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim vier seconden over de streep.

Verstappen kende een zeer goede start op het Oostenrijkse asfalt in Spielberg, waardoor hij na een uitgestelde start, met een aangename marge de eerste bocht in wist te duiken. Norris kende echter een zeer sterke race pace in de openingsfase, waardoor hij de aanval op de drievoudig wereldkampioen in wist te zetten. Dit moest de Brit echter uiteindelijk duur bekopen, want toen Verstappen terug wist te slaan nadat Norris langszij was gekomen, was teammaat Piastri de lachende derde. Hij nam de tweede plaats over van zijn collega.

McLaren laat zich zien

Piastri probeerde op zijn beurt de aanval op Verstappen in te zetten, maar wist geen vuist te maken tegen de Red Bull Racing-coureur. Ook Norris moest op een gegeven moment wat afhaken qua snelheid, waarna de Limburger kon beginnen met het opbouwen van een marge. Uiteindelijk kwam Verstappen met een voorsprong van ruim vier seconden als eerste over de streep, gevolgd door Piastri en Norris. George Russell en Carlos Sainz completeerden de top vijf.

Verstappen moest er hard voor werken

"Ik had een goede eerste ronde, maar zodra de DRS opengaat, is het heel moeilijk om weg te rijden", vertelt Verstappen na afloop. "Ik had wat mooie gevechten. Zodra we uit de DRS reden, kon ik wat meer mijn eigen race rijden en zag het er wat beter uit. Maar er gingen twee auto's vol gas om het mij moeilijk te maken, we moesten er hard voor werken. Er zijn wat dingen waar we naar moeten kijken die we beter moeten doen voor morgen. Het wordt interessant om te zien hoe dat zich zal ontwikkelen."

