Max Verstappen veroverde vrijdag pole position voor de sprintrace van de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander versloeg Lando Norris met 0.093 seconden en start zo de korte race zaterdag vanaf P1. Verstappen was blij na afloop en had lovende woorden over voor de aanwezige fans.

Na de sprintkwalificatie besprak Verstappen de sessie en bedankte hij eerste de fans voor hun steun. "Het is fantastisch om hier weer eerste te zijn, voor al deze fans. Het zijn eigenlijk gewoon mij thuisfans en dus ook mijn thuisrace." Over de kwalificatie zelf was Verstappen ook tevreden. "Het is een goede dag geweest. Het rijden gaat goed tot nu toe dit weekend en de auto heeft een goede balans. We maakten wat aanpassingen richting de sprintkwalificatie en alles werkte prima. Het is een goede start van het weekend, maar er is nog veel werk te verrichten. Ik ben in ieder geval blij met vandaag."

Verstappen over de zaterdag in Oostenrijk

Norris zat dus maar op 0.093 seconden van Verstappen en is dit jaar zijn grootste uitdager gebleken. De Nederlander maakt zich echter geen zorgen richting de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk die zaterdag op het programma staan. "We gaan het morgen zien, ik maak mij er niet zoveel druk om. Ik ga van mijn avond genieten en dan gaan we het morgen weer proberen."

