Met nog 25 minuten op de klok zit de sessie er voor Verstappen op. De Nederlander blijft in zijn auto zitten, terwijl hij door marshals achterwaarts de pitstraat in wordt gerold. De Nederlander kwam op het lange rechte stuk stil te staan, en kan zodoende thuisgebracht worden. Het is wel slecht nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing. De drievoudig wereldkampioen rijdt namelijk al met zijn vierde motor rond, wat betekent dat een nieuw exemplaar een gridstraf betekent. Voorlopig is het echter even afwachten wat precies de problemen zijn.