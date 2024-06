Vrijdag begint het raceweekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Het is een sprintweekend, waardoor de coureurs extra zullen hopen op goed weer zodat het maximale uit elke sessie gehaald kan worden. Wat voor weer mogen de coureurs verwachten dit weekend? Het wordt in ieder geval een zwaar weekend, want er is code geel aangekondigd.

Afgelopen weekend begonnen de coureurs aan een triple header en een periode van vijf races in zes weekenden. Als beloning daarvoor zullen de teams en coureurs vervolgens vanaf eind juli de zomerstop ingaan en van hun vakantie kunnen genieten. Tot die tijd zullen de teams en coureurs alles uit de kast halen om goed te presteren en veel punten te verzamelen. In Oostenrijk is Max Verstappen vaak dominant geweest, maar de vraag is of dit in 2024 anders gaat zijn en vooral of het weer een rol van betekenis gaat spelen.

Weerbericht F1 GP Oostenrijk

Het hele weekend lang zal het warm zijn in Spielberg, waar de Red Bull Ring ligt. Met temperaturen boven de 30 graden Celsius is ook in Oostenrijk de zomer geariveerd. Op vrijdag is er kans op onweer en 40% kans op regen. Op deze dag worden de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace verreden. Op zaterdag, de dag van de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix, is er maar 4% kans op regen. De zaterdag lijkt dus droog te gaan verlopen. Hoe anders is dat op zondag, de dag van de Grand Prix van Oostenrijk. Er is 40% kans op regen die dag, vooral rondom de race zelf.

