Max Verstappen pakte zaterdag P2 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, maar op vrijdagavond was de wereldkampioen nog druk bezig met EK voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Oranje speelde gelijk met 0-0. Een goed resultaat, al vindt Verstappen dat Nederland bestolen was tegen de Fransen.

Daar waar in Spanje dit weekend de Grand Prix plaatsvindt, is het EK voetbal in Duitsland natuurlijk ook nog in volle gang. Op vrijdagavond speelde het Nederlands elftal in Leipzig de poulewedstrijd tegen Frankrijk. Het werd uiteindelijk een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Daarmee komt Oranje op vier punten uit twee wedstrijden en lijkt plaatsing voor de volgende ronde van het eindtoernooi haast een zekerheid. Veel scheelde het niet of Nederland ging er met de volle buit vandoor. Xavi Simons liet de supporters ontploffen door de 1-0 binnen te schieten, maar het feest was van vroegtijdige duur: de VAR haalde een streep door de treffer wegens hinderlijk buitenspel van Dumfries.

Even lopen schelden

Verstappen volgde vanuit Barcelona de wedstrijd met gepaste spanning, zo geeft hij toe voor de camera van Viaplay: "Redelijk nerveus. Puur omdat ik wist dat je die wedstrijd wil winnen maar je wil hem vooral niet verliezen. Ik denk dat je dat ook wel merkte aan allebei de teams. Ze wilden allebei niet verliezen. Dat was wel mooi om te zien. Ik ben wel een paar keer opgestaan en heb wel een paar keer door m'n handen gewreven en naar voren gaan zitten." Toen Simons de goal maakte, was het ook in huize Verstappen even feest: "Toen ben ik opgesprongen. Misschien heeft iemand mij gehoord met schreeuwen. Daarna met de VAR-beslissing heb ik ook even gescholden", lacht hij.

Afgekeurde goal

Op dat moment gaat Verstappen nog even in: volgens hem was het gewoon een zuivere goal: "Als Dumfries daar niet had gestaan, had je hem ook nooit gehad. Ik vind wel dat je dat soort dingen mee moet nemen in de beslissing. Uiteindelijk maakt het niet uit of hij er gestaan had of niet. Dumfries raakte die bal niet eens aan. Uiteindelijk is het zo en hebben ze dat beslist. Aan de andere kant, als we in VAR hadden gehad in 2010, waren we misschien wel wereldkampioen geworden. Dan had die goal in de 118e minuut ook niet geteld. Zo kan je het ook bekijken aan de andere kant", besluit de wereldkampioen

