Volgens Charles Leclerc neemt Ferrari richting de F1 Grand Prix van Spanje veel nieuwe onderdelen mee, maar moeten de verwachtingen wel realistisch zijn. De Monegask kijkt dit weekend niet echt naar Max Verstappen en Red Bull Racing, maar meer naar McLaren.

In gesprek met Motorsport.com zegt Leclerc dat Ferrari erachter is gekomen waarom het zo gruwelijk mis bleek te gaan in Canada, nadat het in Monaco zo'n uitstekend weekend was voor het Italiaanse team. "We hebben een oplossing gevonden. We begrijpen inmiddels wat er verkeerd is gegaan en hebben het rechtgezet. Ik denk dat we de zaken die dag niet hebben aangepakt zoals zou moeten en dat er waarschijnlijk nog meer performance in de auto zat. Ik ben vol vertrouwen dat we in Barcelona weer terug op ons oude niveau zullen zijn."

Leclerc verwacht sterker Red Bull in Barcelona

Vervolgens gaat Leclerc in op zijn verwachtingen in Spanje, die niet te hooggespannen moeten zijn volgens de Monegask. Daar waar Red Bull het drie weekenden achter elkaar lastig heeft gehad, verwacht Leclerc in Barcelona wat anders. "Mijn persoonlijke inschatting is dat we weer een sterker Red Bull gaan zien. Ik denk dat we hier in Barcelona weer de Red Bull terug gaan zien die we eerder aan het begin van seizoen zagen. Red Bull is normaal gesproken heel snel op een circuit als deze. En de afgelopen vier races was het erg belangrijk om een auto te hebben die goed over de kerbs gaat, en laat dat nu niet een van de sterke punten van de Red Bull zijn. Ik verwacht ze dit weekend dus weer op een zeer goed niveau zullen zitten."

Nieuwe onderdelen voor Ferrari in Spanje

Volgens Leclerc heeft Ferrari flink wat nieuwe onderdelen meegenomen naar het circuit in Barcelona, in de hoop revanche te nemen voor Monaco en tevens de auto te verbeteren. "We brengen dit weekend wat nieuwe onderdelen op de auto. Als die ervoor zorgen dat we er hier dichterbij zitten, dan is dat een goed teken voor de rest van het jaar, want Barcelona is normaliter vrij representatief voor de rest van het seizoen. Het wordt dus een interessant weekend. Waar we precies zullen staan, is op dit moment lastig te zeggen. Maar ik denk dat het heel close zal zijn met McLaren en dat Red Bull iets verder naar voren zal zitten vanwege de eigenschappen van deze baan, al hoop ik dat ik ernaast zit. Want mijn hoop is dat we met de updates die we hebben meegenomen, het gat kunnen dichten, zodat we vanaf nu op regelmatige basis Red Bull kunnen uitdagen."

