De FIA heeft Lance Stroll naar het kamertje van de stewards geroepen, na de eerste vrije training in Spanje. De Canadees heeft namelijk een fan-evenement overgeslagen en daar is de internationale autosportbond niet over te spreken.

Het raceweekend in Spanje is afgetrapt met de eerste vrije training die zojuist is afgelopen. Daarin bleek Lando Norris de snelste te zijn, al zat Max Verstappen daar niet ver achter. Het weekend staat bol van de vele updates van de teams en een echte krachtsverhouding zullen we hoogstwaarschijnlijk pas tijdens de kwalificatie gaan zien. Ook Aston Martin heeft een paar moeizame weekenden achter de rug en Fernando Alonso was tijdens VT1 de snelste van het duo. De Spanjaard wist de negende tijd te rijden, maar was wel 1,1 seconde langzamer dan de snelste tijd van Norris.

Fan-evenement

Voor Stroll was het een iets andere training. Zo kwam de Canadese coureur uiteindelijk als veertiende op de tijdenlijst te staan. Wel mag de Aston Martin-coureur zich melden bij de FIA. Artikel 19.2c van het sportreglement is namelijk overtreden. Daarin stelt de internationale autosportfederatie dat coureurs aanwezig moeten zijn bij officiële 'fan-activiteiten' en dat heeft Stroll dus verstek laten gaan. Om 15:45 uur zal de Canadees tekst en uitleg moeten geven.

Stroll mag zich melden bij de stewards, maar deze overtreding hebben we nog niet eerder gezien🇪🇸 #f1 #SpanishGP pic.twitter.com/3yLPcWiC6R — GPFans NL (@GPFansNL) June 21, 2024

