Het team van Mercedes leek tijdens de Grand Prix van Canada plotseling een berg aan performance gevonden te hebben in de auto na een aantal upgrades aan de wagen. In de media werd er gesuggereerd dat Red Bull Racing een onofficieel verzoek had gedaan bij de FIA om te kijken naar de voorvleugel van de concurrent. Helmut Marko reageert daar nu op.

Tijdens de intense strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes in 2021 en ook de jaren daarvoor werden alle mogelijke kansen aangepakt om de tegenstander zand in de ogen te strooien. Niet alleen werd er op de baan hard gevochten door de twee teams, ook naast het circuit was het om de haverklap raak. Eén van de onderdelen in de onderlinge strijd tussen de twee teams was het winnen bij de FIA. Met enige regelmaat werden er door de teams vraagtekens geplaatst bij de legaliteit van onderdelen aan de wagen en verzoeken ingediend bij het motorsportorgaan om onderzoek te doen.

Marko ontkent

In Canada kwam Mercedes met een belangrijke aanpassing aan de voorvleugel en vervolgens zou Red Bull in Milton Keynes onder leiding van Paul Monaghan nadrukkelijk bekeken hebben of het allemaal wel legaal was wat Mercedes deed met de voorvleugel. Er zou zelfs een onofficieel verzoek zijn ingediend bij de FIA om verder onderzoek te doen naar de buigingen van de Mercedes-voorvleugel. Marko reageert daar nu op tegenover OE24: "Zo kun je het niet noemen. Ze hebben een nieuwe voorvleugel en op televisiebeelden uit Montreal kun je duidelijk zien dat de vleugels van Russell en Hamilton merkbaar gebogen zijn", zo ontkent de Oostenrijker de aantijgingen aan het adres van Red Bull.

Alle concurrenten kijken

Volgens de adviseur van het team worden de vleugels al elke race onder de loep genomen door de FIA: "Er bestaat een nauwkeurige procedure met gewichten waardoor de vleugel niet mag doorbuigen. Het is een mooi spelletje, waarbij iedereen alles uit de kast haalt om precies door de technische keuring heen te komen. Tijdens de race zelf gaat de vleugel dan weer wat omlaag, waardoor je betere aerodynamica hebt." Volgens Marko was er dan ook niks aan de hand in Canada: "Alles was goed in Montreal. Voor Barcelona en Spielberg is er weer een nieuwe meting, daar moet alles wederom kloppen. Uiteraard houdt de concurrentie kritisch een oogje in het zeil, niet alleen wij."

